市川團十郎、今年の漢字は「終始」　2年間の襲名披露終え気持ち新た

歌舞伎俳優の市川團十郎(46)、市川新之助(11)親子が24日、東京・中央区の歌舞伎座で行われたF1ラスベガスGPパブリックビューイングイベント「Live screening of the FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2024 in KABUKI-ZA TOKYO」に出席。團十郎は今年を漢字で「終始」と総括した。

今年は約2年にわたる襲名披露興行が無事に終了。團十郎は、「コロナもありまして、長く続いた襲名披露期間も、せがれも大きな風邪を引かずにまっとうしてくれた。家族として乗り越えられて、(妻の)麻央も見守ってくれていたんじゃないかな」と語り、「これからは八代目市川新之助として、私は十三代目の團十郎として始まるタイミングなので、見つめ直す期間に入りました」と気持ちを新たにした。新之助は、「歌舞伎に専念していた。新しいことにチャレンジしていたことが多かった」と振り返った。

来年は尾上菊之助(47)が八代目尾上菊五郎を襲名する。同級生の團十郎は、「必要とされれば、できる限りのことをしたい」と語り、「成田屋と音羽屋、團菊の家で、同級生で同じ学校に通って、同じ釜の飯を食べてきている。ほかの方とは違った愛情がある」と力を込めた。