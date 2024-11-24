三宅健、初めてDJを担当する新番組『ヤマハ発動機 presents Sunday Ride with Ken』をスタート
■実は横浜生まれの三宅健、“ハマっ子健ちゃん”の本人セレクト選曲＆トーク番組
三宅健が、FMヨコハマで初めてDJを担当する新番組『ヤマハ発動機 presents Sunday Ride with Ken』を12月1日12時からスタートする事が発表された。
実は横浜生まれの三宅健。現役アイドルとして、キャリア30年超の中で培った独特な感性で語られる言葉は、抱腹絶倒・縦横無尽。第一線で活躍してきたアイドルならではの貴重なトークや、ユニークなゲストをお招きしてのホンネ対談などが繰り広げられる。さらに、選曲も本人がセレクトし、まるごと“三宅健”の番組の放送を楽しみに待ちたい。
番組情報
FMヨコハマ（84.7MHz）『ヤマハ発動機 presents Sunday Ride with Ken』
12/01（日）から毎週日曜日12:00～12:30
DJ：三宅健
三宅健 OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/kenmiyake