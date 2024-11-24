¡ÖÄ»µ®Â²¡×ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂçÁÒÃé»Ê»á¤¬½Ð±é¡Ö¤ªµÒÍÍ¤òµ®Â²¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×Ì¿Ì¾¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ï¡Ö³¤³°¿Ê½Ð¤ÎËÜµ¤È¯¿®¡×
¡¡¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹£Ã£Å£Ï¤ÎÂçÁÒÃé»Ê»á¤¬£²£´Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ö´ØÀ¾¥ê¡¼¥À¡¼ÎóÅÁ¡×¤Ë½Ð±é¡£ÁÏ¶È¤«¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¿Ê½Ð¤Ø¤Î»×¤¤¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ç£¶£°£°Å¹¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂç¥Á¥§¡¼¥ó¤ò°ìÂå¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿¤Î¤¬ÁÏ¶È¼Ô¡¦ÂçÁÒ»á¡£ÅìÂçºå»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Éã¤Ï´á¶ñÀ½Â¤²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡ÖÁÄÉã¤â¡¢¼þ¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¼«±Ä¶È¤À¤Ã¤¿¡×¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÄÔÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë½¢¿¦¡££²£²ºÐ¤Ç¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¾Æ¤Ä»Å¹¤ò°ì½ï¤Ë¡££²£µºÐ¤À¤Ã¤¿£±£¹£¸£µÇ¯¡¢¡Ö³°¿©»º¶ÈÆüËÜ°ì¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤òµ®Â²¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢µ¯¶È¡£°ì¹æÅ¹¤ÏÅìÂçºå»Ô¤Ç£¹ÄÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£µ·î¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡Ö¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö³¤³°¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡¢ËÜµ¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Âè£²¤ÎÁÏ¶È¤Î»×¤¤¤Ç¡£±Ê±ó¡Ê¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¡Ë¤ËÂ³¤¯²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤ò¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¼¼¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈËèÆü°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£