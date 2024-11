【SEVENTEEN】2つの大賞を受賞！メンバーの目には涙…「JEONGHANとJUNに会いたい」/『MAMA AWARDS 2024』

『2024 MAMA AWARDS』2日目のオープニングを飾ったのは、INI。

“INI”のロゴが記された旗と大勢のダンサーとともに登場。

「LOUD」と「WMDA(Where My Drums At)」をMAMA Ver.のアレンジで披露しました。

途中、田島将吾による太鼓のパフォーマンスでは、会場の盛り上がりに拍車をかけます。

大迫力のステージで、スタートから会場は熱気に包まれました。

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

続いてパフォーマンスしたのは、歌手や女優など幅広い分野で活躍しているBIBI。

今年2月にリリース、失恋した女性の気持ちを“栗羊羹”に例えて表現する歌詞が印象的な「Bam Yang Gang」を披露しました。

「シンデレラ」のフェアリーゴッドマザーが魔法をかけるときに使う「ビビディ・バビディ・ブー」と「Bam Yang Gang」をかけて、「BIBIdi-bobbidi-BAM」をコンセプトに、シンデレラのストーリーを連想させるファンタジーなステージを披露しました。

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

メガヒットプロデューサーのTEDDYが手掛けるBLACK LABEL初のガールズグループ・MEOVVが登場。

今年9月にデビューすると、黒猫のコンセプトやビジュアル揃いのメンバー、印象的な楽曲がたちまち話題に。

そんなMEOVVは、デビュー曲の「MEOW」と「BODY」を披露しました。

ZEROBASEONEは、”ロミオとジュリエットの運命”をテーマにステージを展開。

1曲目に「KILL THE ROMEO」を披露し、運命に縛られたHAN YU JINが解き放たれると明るい雰囲気に一変。

全員が黒から白の衣装に変わり、「GOOD SO BAD」を披露。

明るくポップな雰囲気の楽曲で会場を盛り上げました。

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

全身ネオンの衣装を身にまとった大勢のダンサーとともに登場したのは、(G)I-DLEのプロデューサー兼リーダのSOYEON。

演説台でマイクに囲まれラップを披露。その実力を見せつけます。

数百名のダンサーと一糸乱れぬダンスで「Super Lady」を披露。

続けて、「Fate」を披露し、迫力のパフォーマンスで会場を魅了しました。

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

今年大ヒットした韓国ドラマ「ソンジェ背負って走れ」で「リュ・ソンジェ」を演じたBYEON WOO SEOKは、ドラマのOST「Sudden Shower」を熱唱。

俳優とは思えない圧巻の歌唱力で、会場は一気にドラマの世界観に浸りました。

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

G-DRAGONがMAMAに帰ってきた!

今年、7年4ヶ月ぶりにカムバックしたBIGBANGのG-DRAGON。「POWER」披露しました。

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

続いて「HOME SWEET HOME」のステージでは、なんと、BIGBANGのSOL、D-LITEが登場!

まさかのBIGBANGの集結に会場は大盛り上がり。

鑑賞席で見ていたアーティストたちも驚きが隠せません。

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「HOME SWEET HOME」のステージが終わり、3人がステージから姿を消すと、モニターには「BIGBANG」の文字が現れ、会場からは「BIGBANG」コールが。

すると、再び3人がステージに登場。

BIGBANGの大人気曲「BANG BANG BANG」と「FANTASTIC BABY」を披露し、会場のボルテージは最高潮に。

令和にBIGBANGが復活。伝説のステージとなりました。

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

今年の『MAMA AWARDS』で多くの賞を受賞したaespaが満を持してパフォーマンスを披露。

WINTERが圧巻の存在感を放ち登場すると、会場から大きな歓声が。

「VISA SONG OF THE YEAR」を受賞した「super nova」を披露。

今年10月にリリースした「Whiplash」のパフォーマンスで、会場は熱狂的な盛り上がりとなりました

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved