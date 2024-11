市川團十郎、F1日本グランプリのアンバサダー就任「刺激になる」

歌舞伎俳優の市川團十郎(46)、市川新之助(11)親子が24日、東京・中央区の歌舞伎座で行われたF1ラスベガスGPパブリックビューイングイベント「Live screening of the FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2024 in KABUKI-ZA TOKYO」に出席した。

歌舞伎座史上初となるF1パブリックビューイングで、團十郎、新之助、「インディ500」を2度制覇した佐藤琢磨氏によるトークショーなどが行われた。團十郎は来年4月に開催の「F1日本グランプリ」(鈴鹿サーキット)の公式アンバサダーにも就任した。

團十郎は、「父(十二代目團十郎さん)がF1を好きだったので、子どものときによく見ていたけど、久々にリアルタイムで見られているのでうれしい」と笑顔でコメント。新之助も「すごい迫力で、速い。新幹線くらい速くて迫力すごかった」と声を弾ませた。

また、團十郎は歌舞伎とF1のコラボに「初めてづくし」と興奮し、アンバサダー就任を「研ぎ澄まされていく技術の中で戦っていらっしゃる方々の様子を肌で感じることは、自分の芸事への向き合い方、磨き方の刺激になる」と力を込めた。

親子は間近で見たF1カーにも興味津々。團十郎は、「運転してみたい。時速300kmは出せないかもしれないけど、250kmを目指したい。怖いけど」と笑った。