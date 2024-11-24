＜個人投資家の予想＞ 11月24日 17時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3739) コムシード 名証ネクスト
(2459) アウン 東証スタンダード
(4597) ソレイジア 東証グロース
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(4598) デルタフライ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4499) スピー 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(6976) 太陽誘電 東証プライム
(9503) 関西電 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3739) コムシード 名証ネクスト
(2459) アウン 東証スタンダード
(4597) ソレイジア 東証グロース
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(4598) デルタフライ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4499) スピー 東証スタンダード
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(7201) 日産自 東証プライム
(6976) 太陽誘電 東証プライム
(9503) 関西電 東証プライム
出所：MINKABU PRESS