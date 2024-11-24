Çò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¡ÄÁÜºº¤¬¿ÊÅ¸¤»¤º¡ÈÌ¤²ò·è¡É¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
´Ú¹ñ¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡¢Çò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û13Ç¯Á°¤ÎÀÅªË½¹ÔÈÈ¤À¤Ã¤¿¡Ä´Ú¹ñ·Ù»¡´±¤ÎÆó½ÅÀ¸³è
11·î14Æü¡¢·Ä¾°ËÌÆ»¡¦±ÊÀî¡Ê¥è¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ßËä¤áÎ©¤Æ¾ì¶á¤¯¤Î·ÌÃ«¤Ç¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤¬Ê¬Î¥¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÇò¹ü°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Î11·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¡¦Åì¶è¤Î¸ø±à¤ÇÈ²ºÎºî¶ÈÃæ¤Îºî¶È°÷¤¬Çò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2023Ç¯4·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢Æî´Á»³¾ë¤òÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤¬¾ëÊÉ¤Î¤¹¤°Á°¤Ë¤¢¤ëÅÐ»³Æ»¤ÇÇò¹ü°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡£È¯·¡¤Î·ë²Ì¡¢5ºÐÁ°¸å¤Î»Ò¶¡¤Î°äÂÎ¤¬Àõ¤¯Ëä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£°áÉþ¤ä·¤¤Ê¤É¤Î°äÎ±ÉÊ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Íç¤Î¤Þ¤ÞËäÁò¤µ¤ì¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï´É³íÃÏ°è¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ»ùÆ¸¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Æî´Á»³¾ë¤«¤é11kmÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¤Á¤ã¤ó¤ò¸õÊä¤Ëµó¤²¡¢Èà½÷¤Î»õ²ÊµÏ¿¤ò¾È¹ç¤·¤ÆDNA¸¡ºº¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÁÜºº¤ÏÌÂµÜÆþ¤ê¤·¤¿¡£
2020Ç¯5·î¤È6·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Îµþ¿Î¥¢¥é¥Ù¥Ã¥¥ë¿åÏ©¤ÇÂ»½ý¤·¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤Î°ìÉô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î1¥«·î¸å¤Î7·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÎÀî»Ô¡¦·ËÍÛ¡Ê¥±¥ä¥ó¡Ë¶è¤Î·ËÍÛ»³ÃæÊ¢¤ÇÇò¹ü²½¤¬¿Ê¤ó¤À°äÂÎ¤Î°ìÉô¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¹ñÎ©²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ±¡¡Ê¹ñ²ÊÁÜ¡Ë¤ÎDNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÂç¡¹Åª¤ÊÁÜºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Èï³²¼Ô¤Î´é¤òÉü¸µ¤·¤Æ¥Ó¥é¤Þ¤ÇºîÀ®¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤Ï4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Çò¹ü°äÂÎ¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÁòµ·¼êÂ³¤¤ò·Ð¤¿ËäÁò¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÊÑ»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¤âµÞ¤¬¤ì¤ë¤Î¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤À¡£¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ì¤ÐÈÈ¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢´°Á´¤ÊÇò¹ü²½¤äÇò¹ü²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿°äÂÎ¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÊÌ¤ä»àË´»þ´ü¡¢»à°ø¡¢Â»½ý¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ØÌæºÎ¼è¤äDNA¸¡½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î»õ²Ê¼£ÎÅÍúÎò¤äÃå°á¡¢½ê»ýÉÊ¤«¤é¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº½Çù¤Ç¿Ë¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
Ìî³°¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Çò¹ü°äÂÎ¤Î¾ì¹ç¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÂçÈ¾¤¬Èï³²¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ë¡£°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÍÎÏ¤ÊÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¶²¤ì¤Æ°äÂÎ¤ò°ä´þ¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤áÈï³²¼Ô¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Çò¹ü°äÂÎ¤ÎÇØ¸å¤ËÀø¤àÈÈ¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖïýÀî¡Ê¥Ï¥×¥Á¥ç¥ó¡ËÎ¹¹Ô¥«¥Ð¥ó»¦¿Í»ö·ï¡×¡ÖÉÙÊ¿¡Ê¥×¥Ô¥ç¥ó¡Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È°äÂÎ°ä´þ»ö·ï¡×¡ÖÉÙÀî¡Ê¥×¥Á¥ç¥ó¡ËÍ¾·îÆ¶¡Ê¥è¥¦¥©¥ë¥É¥ó¡Ë»¦¿Í»ö·ï¡×¤âÌÌ¼±ÈÈ¤ÎÈÈ¹Ô¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ì¤²ò·è¤ÎÇò¹ü°äÂÎ»ö·ï
¡ïýÀîÎ¹¹Ô¥«¥Ð¥ó»¦¿Í»ö·ï
2018Ç¯1·î12Æü¸á¸å¡¢·Ä¾°ÆîÆ»¡¦ïýÀî·´¤Î¤¢¤ë»³Ãæ¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤¬ÅÚ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÀÄ¤¤Î¹¹Ô¥«¥Ð¥ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤À¡£¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢É÷Ï¤Éß¤ÈÊÆÂÞ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿Çò¹ü°äÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤äÌÓ»å¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤Ê¤É¤Î°áÎà¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Çò¹ü¤¬´ö½Å¤Ë¤âÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥«¥Ð¥ó¤¬»³Ãæ¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢»¦¿Í¤â¤·¤¯¤Ï¶§°ÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤È¸«¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¹ñÎ©²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ±¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çò¹ü°äÂÎ¤Ï30ÂåÈ¾¤Ð¤Î½÷À¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤Ï163cm¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î½÷À¤Î»àË´¤È°äÂÎËäÁò¤Î»þ´ü¤Ï°äÎ±ÉÊ¤«¤é¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£
Çò¹ü¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆÂÞ¤Ï1998Ç¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²¼Ãå¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤Ï1999Ç¯¤ËÀ¸»º¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î80B¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£Ã±½ã¤Ë¿äÄê¤¹¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ï1999Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Î´Ö¤Ë»¦³²¤µ¤ì¡¢ËäÁò¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï´ûÂ¸¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÇò¹ü°äÂÎ¤Î½÷À¤ÈÇ¯Îð¤äÂÎ³Ê¤¬»÷¤¿¿ÍÊª¤òÂÐ¾Ý¤ËDNA¾È¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÃ×¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î½÷À¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¸òÎ®¤¬ÃÇÀä¤µ¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤â¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£°äÂÎ¤ò¤«¤Ð¤ó¤ËÆþ¤ì¤ÆËäÁò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬¼¼Æâ¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°äÂÎ¤òÉ÷Ï¤Éß¤ÈÊÆÂÞ¤ÇÊñ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤«¤Ð¤ó¤ËÆþ¤ì¤ÆËäÁò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿È¸µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶ËÅÙ¤Ë·ù¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤Ï°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¼þÊÕÃÏ°è¤ÎÃÏÍý¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£°äÂÎ¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤Çö°Å¤¤»³Ãæ¤Ç¡¢³°Éô¤Î¿Í´Ö¤¬ÍÆ°×¤ËÃÎ¤êÆÀ¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÈ¿Í¤Ï°äÂÎËäÁò¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÃÏÍý¤Ë¾Ü¤·¤¤¶áÎÙ½»Ì±¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¢ÉÙÊ¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È°äÂÎ°ä´þ»ö·ï
2016Ç¯4·î28Æü¸áÁ°¡¢¿ÎÀî»Ô¡¦ÉÙÊ¿¶è¤Î¹©¾ì¤ÇÊä½¤¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºî¶È°÷¤¬½Åµ¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¸Å¤¤¥È¥¤¥ì¤òÅ±µî¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Çò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
°äÂÎ¤ÏÍç¤Î¾õÂÖ¤Ç±¦µÓ¤¬ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤é¤ì¤¿·Á¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾Ú¤ä½ê»ýÉÊ¡¢»¦³²¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ëÊªÉÊ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬¥È¥¤¥ì¹©»ö¸½¾ì¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢Â¾»¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·úÊª¤ÏÃÏ¾å3³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ç1990Ç¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·úÊª¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¸Å¤¤¥È¥¤¥ì¤ÈÈó¾ï³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ê¡¢Çò¹ü°äÂÎ¤Ï³¬ÃÊ¤Î²¼¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î·úÊª¤Ï2015Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñÎ©²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ±¡¤Î¸¡»ë·ë²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°äÂÎ¤Ï20Âå¤Î½÷À¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤Ï162¡Á170cm¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£°äÂÎ¤Î±¦²¼¤ÎÂè°ì±±»õ¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤ÃãÈ±¤ÏÀ÷¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£»à°ø¤Ï¡ÖÉÔÌÀ¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥»¥á¥ó¥ÈÂÞ¤Î°ìÉô¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×ÂÞ¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤Æü¤äÇÑ»ß»þ´ü¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2006¡Á2008Ç¯¤Î´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤é500¿Í°Ê¾å¤òÄ´ºº¤·¤¿¤¬¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌÜ·â¼Ô¤äÄÉ²Ã¤Î¾Úµò¤¬½Ð¤Æ¤³¤º¡¢ÁÜºº¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Î¸½¾ì¾õ¶·¤«¤é¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤äÈÈ¹ÔÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÈÈ¿Í¤Ï°äÂÎ¤òËä¤á¤ëºÝ¡¢°áÉþ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ¦¤¬¤»¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿È¤ò´é¤ËÈï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÈºáÀìÌç²È¤Ï¡Öºá°´¶¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÆ°¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ËäÁòÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¥ì¥ó¥¬¤Ç³°ÊÉ¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë°äÂÎ¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤«¤é¥»¥á¥ó¥ÈÊ´¤ò¿¶¤ê¤«¤±¡¢¿å¤ò¤«¤±¤Æ¸Ç¤á¤ëºî¶È¤ò3²ó¤Û¤É·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈÈ¿Í¤¬¥»¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°äÂÎ¤¬ÉåÇÔ¤¹¤ëºÝ¤Î½¤¤¤ò±£¤¹¤¿¤á¡¢¸Å¤¤¥È¥¤¥ì¤ÎÎÙ¤ËËä¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎÇ½Åª¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥»¥á¥ó¥ÈÂÞ¤Î°ìÉô¤ä¥¹¡¼¥×ÂÞ¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËäÁòºî¶È¤òµÞ¤°¤Ê¤«¤Ç¶öÁ³º®Æþ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÈÈ¿Í¤Ï°äÂÎ¤ò¶á¤¯¤Î»³ÎÓ¤Ê¤É¤Ë°ä´þ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¹©¾ìÆâ¤Î¸Å¤¤¥È¥¤¥ì¤ÎÎÙ¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤òºî¤Ã¤ÆËä¤á¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤Êª¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ï¹©¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢Ã¯¤«¤é¤âµ¿¤ï¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿Å±µî¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÈÈ¿Í¤¬·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤ä¹©¾ì´ÉÍý¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£°äÂÎ¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¸Å¤¤¹©¾ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ä¹¤¤´Ö¤½¤Î»à¤òÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
£ÉÙÀîÍ¾·îÆ¶»¦¿Í»ö·ï
2011Ç¯6·î30Æü¡¢µþµ¦Æ»¡¦ÉÙÀî»Ôñ±·îÆ¶¤Î¤¢¤ë½»Ì±¤¬¡¢¶áÎÙ¸ø±à¤ò»¶ÊâÃæ¤ËÎÓ¤ÎÃæ¤Ç·ã¤·¤¯ÉåÇÔ¤·¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢°äÂÎ¤ÏÂç¤¤ÊÌÚ¤Î²¼¤ÎÃÏÌÌ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÏª½Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë»àÏ¹²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂÎ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÏ¹¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ë¹Å²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Íç¤ÇÅ·¤ò¸þ¤¡¢Î¾ÏÓ¤ÈÎ¾Â¤ò¹¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñÎ©²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ±¡¤Î²òË¶·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÂÎ¤Ï40Âå½÷À¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤ÏÌó158cm¡¢ÂÎ½Å¤Ï33kgÁ°¸å¡¢·ì±Õ·¿¤ÏA·¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åÁ°»õ¤È²¼Á°»õ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë3ËÜ¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò»Ü¤·¤¿À×¤¬¤¢¤ê¡¢±¦ç½Éô¤Ë¤Ï5cm¤Û¤É¤Î¤Ò¤··Á¤ÎÌØ¸ÅÈÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
´é¤ä»Ø¤Ê¤É¿È¸µ³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉô°Ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇò¹ü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»õ²Ê¼£ÎÅ¤Îº¯À×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»õ²Ê°å¤òÆÃÄê¤¹¤ì¤Ð¿È¸µ¤ò³ä¤ê½Ð¤»¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¼£ÎÅÊýË¡¤¬¾¯¤·ÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Âç´Ú»õ²Ê¶¨²ñ¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿È¸µÆÃÄê¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·Ù»¡¤ÏÄü¤á¤º¡¢°äÂÎ¤Î´é¤òÉü¸µ¤·¤Æ¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¤òºîÀ®¡£°äÂÎÁ´ÂÎ¤òCT¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢Æ¬³¸¹ü¤ò3D»£±Æ¤·¤Æ²¾ÁÛÅª¤Ê´éÌÌ¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë»ØÌ¾¼êÇÛ¤Î¥Á¥é¥·¤òºîÀ®¤·¡¢ÉÙÀî»Ô¤ò´Þ¤à³ÆÃÏ°è¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿È¸µÆÃÄê¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î½÷À¤¬Â¾»¦¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£È¯¸«Åö»þÁ´Íç¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë½ê»ýÉÊ¤¬°ìÀÚ¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ø¤ÈÂ¤Î»ØÀè¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂ¾»¦¤Î²ÄÇ½À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ±¡¤Ï¡¢ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¹ü¤ÎÃ¼¤¬³ê¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÔµ¬Â§¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹©¶ñ¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤ÏÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢Æ°Êª¤äº«Ãî¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¸åÅª¤ËÂ»²õ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾õ¶·¾Úµò¤«¤é¤Ï¸å¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Æ°Êª¤äº«Ãî¤Ë¤è¤ëÂ»²õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°äÂÎ¤Î¼þ°Ï¤ËÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿»ØÀè¤äÂ»Ø¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î»³ÎÓ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤äÆß´ï¤Ë¤è¤ë½ý¡¢ÌôÊª¤äÆÇÊª¤ÎÈ¿±þ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤º¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£Èï³²¼Ô¤òÁ´Íç¤Ç°ä´þ¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë»ØÀè¤äÂ»Ø¤òÂ»²õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊÌÌ¼±ÈÈ¤Î¼ê¸ý¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ïÀì½¾ÁÜºº¥Á¡¼¥à¡×À®²ÌÉÔÂ
Çò¹ü°äÂÎ»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö¤½¤Î»à¤òÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢À®Ê©¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£²Ê³ØÁÜºº¤¬Æü¡¹¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¿È¸µ¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤º¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡Ä£¤âÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2011Ç¯¤«¤é¼çÍ×¤Ê·Ù»¡½ð¤Ë¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ïÀì½¾ÁÜºº¥Á¡¼¥à¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®²Ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ½½Ê¬¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¢¤ë¡£
¿Í°÷ÉÔÂ¤äÀìÌçÀ¤Î·çÇ¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤ÊÁÜºº»ÑÀª¤¬ÌäÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ï¡¢2015Ç¯7·î31Æü¤«¤é2000Ç¯8·î°Ê¹ß¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Î¸øÁÊ»þ¸ú¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÈÈ¿Í¤òÊá¤é¤¨¤ì¤Ð½èÈ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤¬»þ¸ú¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â¸Â³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Îº²¤ò°Ö¤á¤ë¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤âÌ¤²ò·è¤Î»ö·ï¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÅØÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë