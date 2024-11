30日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2024』(後7:00〜後10:54)の出演アーティスト第2弾が24日、発表された。総勢35組を超える豪華アーティストが4時間の生放送を盛り上げる。すでに解禁済みの16組(King & Prince、GLAY、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、NiziU、NewJeans、Perfume、日向坂46、星野源、Mrs. GREEN APPLE、MISIA、由薫※五十音順)に加え、16組のアーティストが新たに公開された。AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Da-iCE、timelesz、乃木坂46、藤井隆、Hey! Say! JUMP※五十音順)が出演する。

藤井隆は24年ぶりに同局系音楽番組に出演。『THE FIRST TAKE』で歌唱し、再生回数1000万回突破した「ナンダカンダ」を披露する。大塚愛は大ヒット曲「プラネタリウム」を同局系7年ぶりに歌唱。Da-iCEは代表曲「CITRUS」と、今年リリースした「I wonder」のスペシャルメドレーを送る。Omoinotakeは同局系10月期土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』の主題歌「ラストノート」を披露。主演を務める竜星涼と八木莉可子もスタジオゲストとして登場する。メジャーデビュー25周年を迎えたm-floは、同局系音楽特番での初パフォーマンスとなる。さらに、コラボ企画も決定。SUPER EIGHTは静岡県にある東海大学付属静岡翔洋高等学校の吹奏楽部と「オモイダマ」、NiziUは震災の被害を受けた石川県立七尾高等学校の吹奏楽部と「Step and a step」をパフォーマンスする。同番組は2001年に放送を開始。今回で24回目を迎える。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。人気アーティストが勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、1年を音楽で振り返る。総勢35組を超えるアーティストによる熱気にあふれる4時間となる。■『ベストアーティスト 2024』出演アーティスト(※24日時点、五十音順)AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、King & Prince、GLAY、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、藤井隆、Hey! Say! JUMP、星野源、Mrs. GREEN APPLE、MISIA、由薫総合司会:櫻井翔司会:羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサー