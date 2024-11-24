GLAY、デビュー30周年ツアーのライブ中にサプライズで函館での追加公演を発表
■2024年は紅白歌合戦へ25年ぶりの出場が決定
GLAYが、現在実施中のデビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』のライブ中、2025年1月24日・25日に函館アリーナにて追加公演を実施することをサプライズで発表した。
2024年には、QUEEN＋Adam Lambertなど様々なアーティストとの共演やベルーナドームでの単独公演、夏フェスなどに出演してきたGLAY。オリジナルアルバムリリース、全国アリーナツアーに加えて、紅白歌合戦へ25年ぶりの出場も決定している。
リリース情報
2024.10.09 ON SALE
ALBUM『Back To The Pops』
ライブ情報
『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』
[2024]
12/07（土）東京・有明アリーナ
12/08（日）東京・有明アリーナ
12/14（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
12/15（日）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
12/21（土）広島・広島サンプラザホール
12/22（日）広島・広島サンプラザホール
[2025]
01/03（金）福岡・マリンメッセ福岡 A館
01/04（土）福岡・マリンメッセ福岡 A館
01/18（土）神奈川・横浜アリーナ
01/19（日）神奈川・横浜アリーナ
01/24（金）北海道・函館アリーナ【追加公演】
01/25（土）北海道・函館アリーナ【追加公演】
GLAY OFFICIAL SITE
https://www.glay.co.jp/