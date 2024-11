GLAY、デビュー30周年ツアーのライブ中にサプライズで函館での追加公演を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■2024年は紅白歌合戦へ25年ぶりの出場が決定

GLAYが、現在実施中のデビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』のライブ中、2025年1月24日・25日に函館アリーナにて追加公演を実施することをサプライズで発表した。

2024年には、QUEEN+Adam Lambertなど様々なアーティストとの共演やベルーナドームでの単独公演、夏フェスなどに出演してきたGLAY。オリジナルアルバムリリース、全国アリーナツアーに加えて、紅白歌合戦へ25年ぶりの出場も決定している。

リリース情報

2024.10.09 ON SALE

ALBUM『Back To The Pops』

ライブ情報

『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』

[2024]

12/07(土)東京・有明アリーナ

12/08(日)東京・有明アリーナ

12/14(土)愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

12/15(日)愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

12/21(土)広島・広島サンプラザホール

12/22(日)広島・広島サンプラザホール

[2025]

01/03(金)福岡・マリンメッセ福岡 A館

01/04(土)福岡・マリンメッセ福岡 A館

01/18(土)神奈川・横浜アリーナ

01/19(日)神奈川・横浜アリーナ

01/24(金)北海道・函館アリーナ【追加公演】

01/25(土)北海道・函館アリーナ【追加公演】

GLAY OFFICIAL SITE

https://www.glay.co.jp/