BTSのJUNG KOOKが『2024 MAMA AWARDS』で3冠に輝く！ BTSメンバーで7冠達成の快挙

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ JUNG KOOKは「Standing Next to You」で「BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO」を受賞

JUNG KOOKは11月22日、23日に京セラドーム大阪で開催された『2024 MAMA AWARDS』で、22日に「FAN’S CHOICE MALE TOP 10」トロフィー獲得、23日に「BEST MALE ARTIST」と「BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO」を受賞し、3冠を達成した。

JUNG KOOKは2022年7月に初のソロシングル「Seven (feat. Latto)」をリリースして以来、「3D (feat. Jack Harlow)」「Standing Next to You」と立て続けに米ビルボードメインソングチャート「HOT 100」の5位圏内にランクイン。昨年11月に発売した初のソロアルバム『GOLDEN』のタイトル曲「Standing Next to You」で「BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO」を受賞することとなった。

BTSとしては、JIMINは「FAN’S CHOICE OF THE YEAR」「FAN’S CHOICE MALE TOP 10」で2冠を達成。 RMとVも「FAN’S CHOICE MALE TOP 10」を受賞。合わせて7冠を達成し、その変わらぬBTSの人気を示した。

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/