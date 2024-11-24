¹â¶¶±Ñ¼ù¡¡ºÊ¤ÈÍ§Ã£¤ÎÄ¶ÍÌ¾²Î¼êÌÀ¤«¤¹¡Ö»ä¤È·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê£¸£°¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤«¤éÈþ·Ã»ÒÉ×¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ªÁá¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÀèÆü¤Î²ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç¡¡¥é¥¹¥Ü¥¹¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤«¤é±ü¤µ¤ó¤Ë¤È¡¡¥é¥¹¥Ü¥¹¥é¥Ù¥ë¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬»ä¤È·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Èþ·Ã»ÒÉ×¿Í¡Ê£·£¶¡Ë¤È¾®ÎÓ¤Î°Õ³°¤Ê±ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤â¤¤¤Ç¼ò¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤È¤½¤ÎÀÎ¡¡´î¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãç¤Ç¤¹¡¡¤³¤¦¤·¤Æ£µ£°Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ëÅù¡¡»þ¡¹¸ò´¹¤·¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÍ§Ã£¤À¤Ê¤¢¡×¤È¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î£²¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Èþ·Ã»ÒÉ×¿Í¤Ï¡¢¾®ÎÓ°¡µª»Ò¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤Ç£±£¹£·£±¡Á£·£³Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¤Î£·£´Ç¯¤Ë¹â¶¶¤È·ëº§¤·¤¿¡£