Ž¢¿Í¤ÎÇ¾Ç¯Îð¤Ï1ÆüÌ²¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇÏ·²½Ž£¤Ï"¿¿¼Â"
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢Ç¾¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§VECTORIUM¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ²¤ê¤¬Àõ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤Ï¥¿¥¤¥Ñ¡¢¥³¥¹¥Ñ¤¬¶ËÃ¼¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº¿À²Ê°å¤Ç¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¿çÌ²¸¦µæ½ê½êÄ¹¤ÎÀ¾Â¿¾»µ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Â¿¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂÎ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²¿ºÐ¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï¿·À¸¤¹¤ë
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡¢¥ì¥à¿çÌ²¤Ç¤¹¡£À®Ä¹¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥ì¥à¿çÌ²¤Ï¸º¾¯¤·¡¢Âç¿Í¤Ç¤ÏÁ´¿çÌ²»þ´Ö¤Î20¡Á25¡ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥ì¥à¿çÌ²¤¬Â¿¤á¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¥à¿çÌ²¤ÏÇ¾¤ÎÀ®Ä¹¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ¾¤¬À®Ä¹¤·Â³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÇ¾¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢25ºÐº¢¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë½ù¡¹¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Ë¼º¤ï¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÏÌó10Ëü¸Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤·¤¯¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ê¿À·Ð¿·À¸¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤âÂ¿¤¯È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹12¡ÌÃð5¡Í¡£
À®¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¿·À¸¤Ï¡¢³¤ÇÏ¤ÇÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£³¤ÇÏ¤Ï¡¢µ²±¤ä³Ø½¬µ¡Ç½¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Öµ²±¤Î»ÊÎáÅã¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤ä³Ø½¬¤·¤Æ³Ð¤¨¤¿¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³¤ÇÏ¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢°ì»þÅª¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³¤ÇÏ¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¿·À¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¸½¾Ý¤¬¡¢¥ì¥à¿çÌ²Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤ÇÏ¤Î¾ðÊóÅÁÃ£¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î¼ù¾õÆÍµ¯¡ÊºÙË¦ÂÎ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ëÆÍµ¯¡Ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¡Ö¼ù¾õÆÍµ¯¥¹¥Ñ¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ûù¡Ê¤È¤²¡Ë¤Î·Á¤Ë»÷¤¿ÉôÊ¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼ÅªÌò³ä¤Î¼ù¾õÆÍµ¯¥¹¥Ñ¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ì¥à¿çÌ²¤Î¤È¤¤À¤±·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ù¾õÆÍµ¯¥¹¥Ñ¥¤¥ó¤ò½üµî¤·¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¼ù¾õÆÍµ¯¥¹¥Ñ¥¤¥ó¤À¤±»Ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¼ù¾õÆÍµ¯¤òÀ°Íý¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¡¢¥ì¥à¿çÌ²Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿13¡£
¤³¤Î¼ù¾õÆÍµ¯¥¹¥Ñ¥¤¥ó¤¬¿·¤·¤¯¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÈ¯Ã£¤äµ²±¤ÎÀ°Íý¶¯²½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥ì¥à¿çÌ²¤¬¤³¤Îµ²±¤Î¸ÇÄê¥×¥í¥»¥¹¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢Ç¾¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¦¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¥Çò¼Á¡Ê¤«¤¤¤Ï¤¯¤·¤Ä¡Ë¤ÎÂÎÀÑ¸º¾¯20
¡¦¿À·ÐÀþ°Ý¤¬Ì©¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇò¼Á¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÊÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡ËÊÑ²½21
¡¦ÂçÇ¾Èé¼Á¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î¡Ê¤è¤¯¤Ê¤¤¡ËÊÑ²½22
¡¦Ç¾¼¼¤Î³ÈÂç¡Ê¡áÇ¾¤Î°à½Ì¡Ë23
¤Ê¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ä¥°¥ê¥¢ºÙË¦¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢Ç¾¤ÎºÙË¦¤Ë¤Ï¥í¥¯¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢Ç¾MRI¤ò¸¦µæ¼Ô¤¬Â¿Âç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò·¹¤±¤Æ²òÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£MRI²èÁü¤Î²òÀÏ¤Ê¤ó¤ÆÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¼«¿È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤ÎÏ·²½¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤ÇÇ¾¤ÏÏ·²½¤¹¤ë
¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃ¤¬Ä¹¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Èá¤·¤¤¤«¤ÊÇ¾¤ÎÏ·²½¸½¾Ý¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
Ç¾¿À·Ð·Ï¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇ¾¤ÎÏ·²½¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ï°ìÈÕÌ²¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢1¡Á2ºÐÏ·¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿·¤·¤¤¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿24¡£
¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÂç³Ø¤ä¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ê¤É¡¢²¤ÊÆ¤Î¹çÆ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡ÖbrainageR¡×¤È¤¤¤¦µ¡³£³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¿Í¤ÎÇ¾MRI¤«¤é¡ÖÇ¾Ç¯Îð¡×¤ò¿äÄê¤·¡¢Æ±¤¸¿Í¤Î°ìÈÕÃæÌ²¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÇ¾MRI¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËbrainageR¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó4Ç¯Àè¤ÎÇ¾Ç¯Îð¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Î¤«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤ÏÀè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¡¢°ìÈÕÌ²¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç1¡Á2ºÐÏ·¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢brainageR¤¬¿äÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÏ·²½¸½¾Ý¤Ï°ìÈÕÌ²¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥°¥é¥Õ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï°ìÈÕ¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÇ¾Ç¯Îð¤ÎÊÑ²½¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥Ç¡¼¥¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯·ë²Ì¤Ï¡¢°ìÈÕ¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÏ·²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤Ë¤â´Ø·¸¤¹¤ë¡©
¤³¤ì¤«¤é¤Î¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤ËÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¬Ê¡´¶¤äËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤À¸³è¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¸ÉÆÈ¤ä¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¤Ï¡¢µÊ±ì¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¡¢°û¼ò¤è¤ê¤â¡¢»àË´Î¨¤ä¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤È¸ÉÆÈ¡¢¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¿Í¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËÇ¾¥¹¥¥ã¥ó¤ò¤È¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¿À·Ð¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬³èÀ²½¤·¡¢¶¯¤¤µñÈÝ´¶¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª´ØÍ¿¤òÂ¥¤¹Ç¾³èÆ°¤âÆß¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿25¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³°¸«¤«¤é¤âÂ¾¿Í¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤Þ¤ë¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©·¹¸þ¤â¡¢Ç¾¤ÎÏ·²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Ç¾¤ò¼ã¡¹¤·¤¯ÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Ê¤É¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤È¼£ÎÅ¤Ê¤É¤¬¡¢¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÃð5¡Ï¿Í¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¿·À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ°Êª¼Â¸³¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¿·À¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¿·À¸¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡¢°ìÄêÇ¯Îð¤Ç»ß¤Þ¤ë¤È·ëÏÀ¤¹¤ëÏÀÊ¸¤â¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¿·À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ëÏÀ¤¬¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¬Kempermann, G., Gage, F. H., Aigner, L., Song, H., Curtis, M. A., Thuret, S., Kuhn, H. G., Jessberger, S., Frankland, P. W., Cameron, H. A., Gould, E., Hen, R., Abrous, D. N., Toni, N., Schinder, A. F., Zhao, X., Lucassen, P. J., & Frisén, J. (2018). Human Adult Neurogenesis: Evidence and Remaining Questions. Cell Stem Cell, 23(1), 25-30. https://doi.org/10.1016/j.stem.2018.04.004
Li, W., Ma, L., Yang, G., & Gan, W. B. (2017). REM sleep selectively prunes and maintains new synapses in development and learning. Nat Neurosci, 20(3), 427-437. https://doi.org/10.1038/nn.4479
Zhou, Y., Lai, C. S. W., Bai, Y., Li, W., Zhao, R., Yang, G., Frank, M. G., & Gan, W. B. (2020). REM sleep promotes experience-dependent dendritic spine elimination in the mouse cortex. Nat Commun, 11(1), 4819. https://doi.org/10.1038/s41467-020-18592-5
´Long, Z., Cheng, F., & Lei, X. (2020). Age effect on gray matter volume changes after sleep restriction. PloS one, 15(2), e0228473. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228473
㉑Voldsbekk, I., Groote, I., Zak, N., Roelfs, D., Geier, O., Due-Tønnessen, P., Løkken, L. L., Strømstad, M., Blakstvedt, T. Y., Kuiper, Y. S., Elvsåshagen, T., Westlye, L. T., Bjørnerud, A., & Maximov, II. (2021). Sleep and sleep deprivation differentially alter white matter microstructure: A mixed model design utilising advanced diffusion modelling. Neuroimage, 226, 117540. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.117540
㉒Voldsbekk, I., Bjørnerud, A., Groote, I., Zak, N., Roelfs, D., Maximov, II, Geier, O., Due-Tønnessen, P., Bøen, E., Kuiper, Y. S., Løkken, L. L., Strømstad, M., Blakstvedt, T. Y., Bjorvatn, B., Malt, U. F., Westlye, L. T., Elvsåshagen, T., & Grydeland, H. (2022). Evidence for widespread alterations in cortical microstructure after 32 h of sleep deprivation. Transl Psychiatry, 12(1), 161. https://doi.org/10.1038/s41398-022-01909-x
㉓Lo, J. C., Loh, K. K., Zheng, H., Sim, S. K., & Chee, M. W. (2014). Sleep duration and age-related changes in brain structure and cognitive performance. Sleep, 37(7), 1171-1178. https://doi.org/10.5665/sleep.3832
㉔Chu, C., Holst, S. C., Elmenhorst, E. M., Foerges, A. L., Li, C., Lange, D., Hennecke, E., Baur, D. M., Beer, S., Hoffstaedter, F., Knudsen, G. M., Aeschbach, D., Bauer, A., Landolt, H. P., & Elmenhorst, D. (2023). Total Sleep Deprivation Increases Brain Age Prediction Reversibly in Multisite Samples of Young Healthy Adults. J Neurosci, 43(12), 2168-2177. https://doi.org/10.1523/jneurosci.0790-22.2023
㉕Ben Simon, E., & Walker, M. P. (2018). Sleep loss causes social withdrawal and loneliness. Nature Communications, 9(1), 3146. https://doi.org/10.1038/s41467-018-05377-0
¡ÊÀ¾Â¿ ¾»µ¬ ¡§ Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø Áá°ðÅÄÂç³Ø¿çÌ²¸¦µæ½ê½êÄ¹ Àº¿À²Ê°å¡Ë