¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥â¥Æ´ü¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡©¡¡18ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÇµÌÚºä46¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡¦ÉÚÎ¤Æà±û¡Ö¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÚÎ¤Æà±û
ÂÎ°éº×¡£³Ø·Ý²ñ¡£Ê¸²½º×......¡£ÇµÌÚºä46¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡¦ÉÚÎ¤Æà±û¡Ê¤È¤ß¤µ¤È¡¦¤Ê¤ª¡Ë¤Î18ºÐ1È¯ÌÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢11·î25Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤50¹æ¡Ù¤Ç¤Î¡Ö½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍßÄ¥¤ê¥»¥Ã¥È¡×¡£Ä¶ÀäÈþ¾¯½÷½¸¤¦²Í¶õ¤Î½÷»Ò¹â¤Î¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤ÊÌ´¤Î³Ø±àº×¡¢³«Ëë¡½¡½¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±
¡½¡½²áµî3²ó¤Î¡Ö17ºÐ¤ÎàÀÄ½Õ»°Éôºîá¡×¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÂ³¤¯º£²ó¡£ÂÎ°éº×¡¢³Ø·Ý²ñ¡¢Ê¸²½º×¤È¡¢¹â¹»À¸¤Î½©¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡»ä¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤¬Á´ÉôÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
ÉÚÎ¤¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¸²½º×¤Î½àÈ÷¤Î¥·¡¼¥ó¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¯¥é¥¹T¤òÃå¤Æ¡¢´ÇÈÄ¤Ë³¨¤Î¶ñ¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¦Àþ¤·¤ÆÉ÷Á¥¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê......¡£º£¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¼«Ê¬¤È»£±ÆÆâÍÆ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¤¬¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½17ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÚÎ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î¤Ë18ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡Á°²ó¡¢¡Ö¤º¤Ã¤Èà¹â¹»À¸á¤¬Éð´ï¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ......¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ö18ºÐ¤Î¤Ê¤ª¤Á¤ã¤ó¤â¹¥¤¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö18ºÐ¤â¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃÂÀ¸Æü°Ê¹ß¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡çÀ¤³¦¡Ù¤ä¡ØÍµÈ¤£¤£eeeee¡ª¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³°¤Ç¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡²¿²ó¤«¿©¥ê¥Ý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Áàºî¤ËÉ¬»à¤¹¤®¤Æ¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê......¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤È¤â½é¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÉÚÎ¤¡¡È¿¾Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¼¡¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ª»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢¡ØÄ¶¡¦ÇµÌÚºä¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Öà°ìÈÖá¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öà°ìÈÖáÈà½÷¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤Û¤«¤Î¥³¤Ë¤âà°ìÈÖá¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î!?¡×¤ÈÈóÆñ¤ÎÍò¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±´ü¤Î¿û¸¶ºé·î¤«¤é¡ÖÃË¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥éÃË¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç......²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡½¡½¤¤¤¤³«¤Ä¾¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Æ¡¢¹â¹»À¸³è¤â»Ä¤ê¿ô¥õ·î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
ÉÚÎ¤¡¡¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½Ìò¤Î¤¦¤Á¤ËÀ©Éþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£......¤Ç¤â¡¢À©Éþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡Öà¤Õ¤¿¤êá¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ö»ä¤¬Àè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤·¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦......¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö°ìÈÖ¡×¤ä¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÉÚÎ¤¡¡³Î¤«¤Ë......¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤È²¿²óÃå¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÖÀ©Éþ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¡£À©Éþ¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢Êü²Ý¸å¤Ë³Ø¹»¤Ç¤À¤é¤À¤é¤¹¤ë¤È¤«¡£ºÇ½é¤ËÏÃ¤·¤¿¡ÖÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¡×¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ç¯¤¬¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÚÎ¤¡¡º£Ç¯¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡ÖÇµÌÚºä46¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤´¤È¤ÎÉ½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤È¤«¡¢º£¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£
¡½¡½¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Î½¼¼Â´¶¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉÚÎ¤¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤·¤º¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤â¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤³¤¨¤ë¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Ê¡ÅÄ½ÕÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¿·°æÍ´Èþ»Ò¡¡¥×¥í¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¶Ì¥Î°æÅ¯ºÈ
¡üÉÚÎ¤Æà±û¡Ê¤È¤ß¤µ¤È¡¦¤Ê¤ª¡Ë¡¡
2006Ç¯9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹164Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¼ñÌ£¡á¼Ì¿¿¡¡
Ä¹½ê¡á¼«Ê¬¤¬·ù¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¿Í¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¡
¡»2022Ç¯2·î¡¢±þÊçÁí¿ô8Ëü7000¿ÍÄ¶¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£ÇµÌÚºä46¡¢37th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÊâÆ»¶¶¡Ù¤¬12·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡Ø·î´©Goods Press¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ç¡ØNAOGRAPHIC¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£½©¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥ê¥ì¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡¡
ÇµÌÚºä46¸ø¼°X¡Ú@nogizaka46¡Û¡¡
ÇµÌÚºä46¸ø¼°Instagram¡Ú@nogizaka46_official¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ª¥¥æ¥¦¡Êshort cut¡Ë¡¡»£±Æ¡¿·§Ã« ´Ó