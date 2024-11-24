沼津vs松本 スタメン発表
[11.24 J3第38節](愛鷹)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 26 宮脇茂夫
DF 28 井上航希
DF 34 グスタボ・マルティニリッシ
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 27 和田育
MF 40 沼田航征
FW 21 森夢真
FW 23 津久井匠海
控え
GK 77 朴昇利
DF 88 濱託巳
MF 8 鈴木拳士郎
MF 11 染矢一樹
MF 25 伊東輝悦
FW 19 齋藤学
FW 33 赤塚ミカエル
監督
中山雅史
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 25 中村仁郎
MF 30 國分龍司
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 26 宮脇茂夫
DF 28 井上航希
DF 34 グスタボ・マルティニリッシ
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 27 和田育
MF 40 沼田航征
FW 21 森夢真
FW 23 津久井匠海
控え
GK 77 朴昇利
DF 88 濱託巳
MF 8 鈴木拳士郎
MF 11 染矢一樹
FW 19 齋藤学
FW 33 赤塚ミカエル
監督
中山雅史
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 25 中村仁郎
MF 30 國分龍司
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩