SEVENTEEN、日本4thシングル「消費期限」収録楽曲及びプレビュー動画公開

■京セラドーム大阪で行われた『2024 MAMA AWARDS』では主要部門賞を総なめし、合わせて5冠を獲得

SEVENTEENが、11月27日にリリースする日本4thシングル「消費期限」の収録楽曲を発表した。さらに、収録楽曲でもある「Circles -Japanese ver.- 」と「MAESTRO -Japanese ver.-」のプレビュー動画を公開した。

今回のシングルにはタイトル曲「消費期限」の他、「Circles -Japanese ver.- 」と「MAESTRO -Japanese ver.-」が収録される。

SEVENTEENは、10月14日に発売された12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』にて、発売初週(集計期間10月14日~20日)で316万611枚を売り上げた。また、11月22日・23日の2日間、京セラドーム大阪で行われた『2024 MAMA AWARDS』で大賞に当たる「VISA ARTIST OF THE YEAR」と「VISA ALBUM OF THE YEAR」を受賞。加えて「BEST MALE GROUP」、「VISA SUPER STAGE」、「FAN’S CHOICE MALE TOP 10」など主要部門賞を総なめし、合わせて5冠を獲得した。

さらに現在は、10月12日・13日に韓国で行われたコンサートを皮切りに『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』を開催中。米国ツアーは10回にわたって完売を続けた。日本では、11月29日・30日の愛知・バンテリンドームナゴヤ公演から、4都市10公演のドーム公演を予定している。

