2024年10月12日から11月10日まで台湾の台北で開催された「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in TAIPEI」の開催記念アイテムが2024年11月〜2025年3月に日本のメディコム・トイ直営各店舗などに登場する。数量限定、一種のみ受注生産となる。BE@RBRICK(ベアブリック)はメディコム・トイが展開するクマ型ブロックタイプフィギュア。2001年に「デジタルなイメージのテディベア」という発想で、先行するブロックタイプフィギュアKUBRICK(キューブリック)から派生して誕生した。基本的には追加パーツなし、造型変更なし、プリントのみでデザインを表現する(一部例外あり)。オリジナルデザインはもちろん、既存キャラクターや実在人物、アーティストやアート作品、ファッション系その他各企業などとコラボしたベアブリックが作られ、世界中で人気となった。全高約7センチの100%、約28センチの400%、約70センチの1000%が通常ラインとなっている。

「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR」は、様々なトップクリエイターが1000%ベアブリックをキャンパスにした創造性溢れる作品の展覧会。各作品はアーティストの自由な発想を生かすため、追加パーツや多少の造型変更も許容されている。「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in TAIPEI」は2024年10月12日〜2024年11月10日に台湾の台北で開催された。東京・香港・バンコク・上海に続く5都市目の開催であった。今回、この「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in TAIPEI」の開催記念アイテムが2024年11月に日本でリリースされる予定。台北での開催自体はすでに終了していることもあり、日本に居ながらにして購入が可能だ。ラインナップは以下の通り。「BE@RBRICK EMPIRE MOTOR CLUB Sunny Wang 100% & 400%」「BE@RBRICK EMPIRE MOTOR CLUB Sunny Wang 1000%」「BE@RBRICK murotsuyoshi 100% & 400% 3PCS」「BE@RBRICK murotsuyoshi 1000%」「BE@RBRICK LUDENS 100% & 400%」「BE@RBRICK LUDENS 1000%」「BE@RBRICK Ryuichi Sakamoto 1000%」「BE@RBRICK SHOUMETHEMONEYXX 100% & 400%」「BE@RBRICK SHOUMETHEMONEYXX 1000%」「BE@RBRICK WISH YOU A GOOD LIFE NICKTHEREAL 100% & 400%」「BE@RBRICK WISH YOU A GOOD LIFE NICKTHEREAL 1000%」メディコム・トイ直営各店舗で数量限定で発売予定。「BE@RBRICK LUDENS 100% & 400%、1000%」はKOJIMA PRODUCTIONS STOREなどでも発売予定。「BE@RBRICK Ryuichi Sakamoto 1000%」はオーダーメイドの受注生産(送料別)。月に数体しか生産できないため、発送に3ヶ月以上かかる場合あり、予めご了承を、また受注状況によっては受注を停止する場合もあるため、数量限定に近い扱いだ。アート性にあふれるベアブリックの世界を、開催記念商品でご堪能いただきたい。(C) murotsuyoshi(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co.,Ltd.(C) 2024 KAB Inc. / KAB America IncBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.