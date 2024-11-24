Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡¡à¤µ¤¤¤È¤¦á°ã¤¤¤Î¿ÍÊª¤Ë¿¨¤ìÂç¥Ü¥±¡Ö¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£à¤µ¤¤¤È¤¦á°ã¤¤¤Ç¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¼¸ËÃÎ»öÁª¤ÇºØÆ£¸µÉ§»á¤¬µÕÉ÷¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤ÆºÆÁª¤·¤¿¤³¤È¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï°ìÏ¢¤Î·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Í¡¢ÊÖ¤êºé¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡Ä¤¢¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤¸¤ã¤Í¤¨¤ä¡£ºØÆ£¡Ä¡×¤È¡¢ÊÌ¤Îà¤µ¤¤¤È¤¦á¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁêÊý¡¦ÅÄÃæÍµÆó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥¤¥È¥¦¤Ï¥µ¥¤¥È¥¦¤Ç¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤È¤Ü¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤é¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÂÀÅÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£