ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢µÈÂôÎ¼¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¡ÉºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖPICU¥³¥ó¥Ó¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶»Ç®¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/24¡Û½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖPICU ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡õµÈÂôÎ¼¡¢¡È¿Æ»Ò¡É¥·¥ç¥Ã¥È
ÉñÂæ¡ÖÂÀ¸Ý¤¿¤¿¤¤¤ÆÅ«¤Õ¤¤¤Æ¡×¡ÊÅìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼TAKASHIMAYA¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÂçÃÝ¡£¡Öº£Æü¤âÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âô»³¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¡ØPICU¡Ù¤ÇÂ©»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¡ôµÈÂôÎ¼ ¤¯¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÈÂô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡ØÌ´Ãæ¤Ç´Ñ¤Æ¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈµÈÂô¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö»ä¤¬´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¡ô´äºê¹¨Èþ ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¡Ø»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¨Èþ¤Á¤ã¤ó¤âË»¤·¤¤¤Î¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¤òÈäÏª¡£Â¾¤Ë¤â¡¢½÷Í¥¤Î¹âÅÄÀ»»Ò¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤äÇÐÍ¥¤Î¶áÆ£¸ø±à¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¡ØPICU¡Ù¥³¥ó¥Ó¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶»Ç®¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡õµÈÂôÎ¼¡¢¡È¿Æ»Ò¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢µÈÂôÎ¼¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ÉñÂæ¡ÖÂÀ¸Ý¤¿¤¿¤¤¤ÆÅ«¤Õ¤¤¤Æ¡×¡ÊÅìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼TAKASHIMAYA¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÂçÃÝ¡£¡Öº£Æü¤âÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âô»³¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¡ØPICU¡Ù¤ÇÂ©»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¡ôµÈÂôÎ¼ ¤¯¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÈÂô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¡ØPICU¡Ù¥³¥ó¥Ó¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶»Ç®¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û