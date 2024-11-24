¡Ö¥È¥é¤¬Íè¤¿¤¾¡ª¡×ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤¬ÇÀ²È¤ÎÌç¤ËÆÍ¿Ê¡Ä¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×Ä©È¯¤·¤¿ÃËÀ¤ËÊóÉü¡Ä´Ö°ìÈ±¤ÇÆ¨Áö¡¡Ãæ¹ñ¡¡¡¡
Ãæ¹ñ¤Î¿ÍÎ¤¤ËÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤¬¤¦¤í¤Ä¤¡¢²È¤ÎÌç¤ËÆÍ·â¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£
·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÇÀ²È¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¥´ñ¿´¤«¤é¤«¥È¥é¤òÄ©È¯¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌç¤ËÆÍ·â¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¤ÏÌ¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÂ¼¿Í¤¬¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤¬²È¤Î¼þ¤ê¤ò¥¦¥í¥¦¥í¡Ä
Ãæ¹ñ¡¦¹õÎµ¹¾¾Ê¤Ç18Æü¸áÁ°6»þ²á¤®¡¢²È¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂç¤¤Ê¹õ¤¤±Æ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤À¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢¶î¤±È´¤±¤ë¹õ¤¤±Æ¤¬±Ç¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÀ²È¤ÎÃËÀ¤¬²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ø¥È¥é¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Î½»Ì±¤¬¡¢¡Ö¥È¥é¤¬Íè¤¿¤¾¡ª¡×¤È¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤¢¤ï¤Æ¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÇÀ²È¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¥È¥é¡©¡×¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¾¿®È¾µ¿¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
½»Ì±¤¬¡ÖÂç¤¤Ê¥È¥é¤À¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÇÀ²È¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¼ª¤òµ¿¤¦ÊÖÅú¤Ë¡¢½»Ì±¤¬¡Ö¥È¥é¤À¤¾¡ª¥È¥é¤¬Íè¤¿¤«¤é¡Ä¤Û¤éº£¡¢¸ÍÄù¤Þ¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡ª¡×¤È´í¸±¤À¤ÈÍ¡¤¹¤â¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¥Ï¥Ï¥Ã¡ª¡×¤ÈÉ¡¤Ç¾Ð¤¦¡£
Ä©È¯¤ÎÊóÉü¤ò¼õ¤±¤ëÃËÀ
¥È¥é¤Ë¤ª¤¸¤±¤Å¤¯½»Ì±¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÌç¤ÎÊý¤ØÊâ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌç¤«¤é¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¥È¥é¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤Î¤ó¤¤Ë²òÀâ¡£
½»Ì±¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¥È¥é¤À¤¾¡ª¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¤è¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÌç¤Î³°¤Ø¤È½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÃËÀ¤Ï¥È¥é¤òÄ©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ìç¤Î³°¤Ç¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃËÀ¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ê¡¢Ìç¤òÊÄ¤á¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤Î»þ¡¢¥È¥é¤¬¤¦¤Ê¤êÀ¼¤ò¾å¤²¡¢Àª¤¤¤è¤¯Ìç¤ËÆÍ¿Ê¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¤¢¤ï¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç°ìÌÜ»¶¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼¿Í1¿Í¤¬¥È¥é¤Ë¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÜº÷¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î20ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë