»°ãø·°¡¢£³¤«·î¤Ö¤ê¤Îº£µ¨£²ÅÀÌÜ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡×±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÀä»¿
¢¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£±£²Àá¡¡¢¦¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹£±¡½£²¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê£²£³Æü¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç³«Ëë¡¦¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨£²ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£±¡½£°¤Î¸åÈ¾£´Ê¬¡¢»°ãø¤ÏÅ¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç£Æ£×¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢Áê¼ê£Ä£Æ¤ÎÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤Æ±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡££¸·î£±£·Æü¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï°ÊÍè¡¢£³¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ãø¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¡Ê£±£µÆü¡Ë¡¢Ãæ¹ñÀï¡Ê£±£¹Æü¡Ë¤È£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£²áÌ©ÆüÄø¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¸å½éÀï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£õ£ó£ó£å£ø¡¡£×£ï£ò£ì£ä¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤ÎºÎÅÀ¤Ï¡¢»°ãø¤ò£¸ÅÀ¤È¹âÉ¾²Á¡£¡ÖÈà¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£¥Ú¥É¥í¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥´¡¼¥ë¶ù¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï£²Ï¢¾¡¡££³°Ì¡¦¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢£´°Ì¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¾¡¤ÁÅÀ£²£²¤ÇÊÂ¤Ö£µ°Ì¤È¤·¤¿¡£