【AWESOME NIGHT】圧巻のパフォーマンスに大興奮！『THE FIRST TAKE / ONLINE FES“YOUR VOICE”』DAY4

動画:『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』ラストを飾る“AWESOME NIGHT”

チャンネル登録者1,000万人を突破し、日本発の音楽ジャンルYouTubeチャンネルとして存在感を放つ『THE FIRST TAKE』が11月15日に開設5周年を迎えたことをうけて行ってきた特別企画『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』ラストを飾る“AWESOME NIGHT”が行われる。

■AWESOME NIGHT公開直前!5曲を先出し紹介

特別企画『THE FIRST TAKE / ONLINE FES “YOUR VOICE”』では、『THE FIRST TAKE』で公開された名曲の数々に寄せられた視聴者の声をもとに「かわいい」「かっこいい」「懐かしい」「ヤバイ」という声の多かったコンテンツを一挙プレミア公開。

“AWESOME NIGHT”と掲げたDAY4では、「ヤバイ」という声が多く寄せられた楽曲をラインナップ。圧巻のパフォーマンス、アーティストのヒリつくコラボレーションなど、手に汗握る興奮がそこにはある!

11月24日20:30~

DAY4「NAWESOME NIGHT」スタート

■MOROHA - 革命 / THE FIRST TAKE

■ずっと真夜中でいいのに。 - 秒針を噛む / THE FIRST TAKE

■ano - 絶絶絶絶対聖域 feat. 幾田りら / THE FIRST TAKE

■Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO - LONGINESS REMIX / THE FIRST TAKE

■Harry Styles - Boyfriends / THE FIRST TAKE

