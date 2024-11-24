·ÄÂç¤ÎÀ¶¸¶Àµ¸ãÁª¼ê¡Ê£±£°·î£µÆü»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡·ÄÂçÌîµåÉô¤ÎÀ¶¸¶Àµ¸ãÆâÌî¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Â´¶È¸å¤Ï¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¤¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡£±£°·î£²£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È¡Ê¿·¿ÍÁª¼êÁªÂò¡Ë²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤º¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡À¶¸¶¤¬Æ±Éô¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð¤·¤¿ÃÌÏÃ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¡Ö¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¿¿·õ¤ËÇº¤ß¡¢¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£¸å¤ÏÌîµå¤ÎÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ËÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤«¤éºÆ¤Ó»Ï¤á¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×