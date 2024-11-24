¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡¡¥ß¥é¤¿¤ó¥«¥Ã¥×¡¡µûÄÅ»Ô
¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤Ê¤¤¿Í¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡×¤ÎÂç²ñ¤¬¤¤ç¤¦µûÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ß¥é¤¿¤ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡×¶¥µ»¤Ëº£Ç¯¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ¤ò´Þ¤á4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëµûÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÎÆ£°æÍ§Î¤»ÒÁª¼ê¤ò¾·¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ÆÇò¤¤¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Üー¥ë¡×¤Ë¤¤¤«¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÂÎ³Ê¤äÂÎÎÏ¤Î°ã¤¤¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÃ¯¤â¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î40¥Áー¥à¡¦135¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½Áª¤«¤éºÇ¹âÎð¤Î86ºÐ¤ÈºÇÇ¯¾¯¤Î7ºÐ¤Î¥Áー¥à¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Üー¥ë¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Üー¥ë¤Ë¶á¤Å¤¯¤È´¿À¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£