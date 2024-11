■ファッションと映像、それぞれのルックでの相乗効果

音楽は、美術や映画(映像)などほかの芸術とゆるやかにリンクしながら、そのものを中心に自由に外に広がっていくことがある。とりわけファッション分野とはラフにポップに共鳴し合う。先日、K-POPグループ、ENHYPENとATEEZがそれぞれ公開した「No Doubt」と「Ice On My Teeth」のMVを観て、“スーツルック”を基調とする音楽とファッション、そして映像表現のあざやかな相乗効果を感じた。

(関連:https://realsound.jp/2024/11/post-1837859.html">【写真あり】ENHYPEN、韓国でのスタジアム公演に続いて自身最大規模の日本ドームツアー開幕!)

特徴的な休符使いのイントロが一聴してすぐ身体にストンとくる「No Doubt」は、冒頭、オフィスを映したカメラがぐわっと後退する。黒のスーツをまとったメンバーたちが次々映し出される。この素早いトラッキングショット中、上手からNI-KIがフレームインする瞬間にとろけてしまいそうになる。スタイリッシュな色気を一斉に放つスーツルックで統一され、それが映像自体のルック(画面のスタイル)としても明示される。

画面を満たすのは、うだるような熱気。ダンサブルな曲調に合わせてテンポよく的確にカットが変わると、ネクタイを緩め、ジャケットを脱ぎ……。いつしか全身レザールック。この着脱とダンス、リリックがあいまって本当に色っぽい。音楽を中心として、ファッションと映像、それぞれのルックが最大限の相乗効果を生み出しているMVの好例だ。

■ゴシックホラー映画のようにぞくぞくする「Ice On My Teeth」

ATEEZの「Ice On My Teeth」もまずイントロが印象的。くぐもった音作りが、たとえば「wherever u r (feat. V of BTS)」でBTSのVと声を重ねたUMIのようなネオソウル的感性のナンバーかなと最初は思う。すると、なんともかぐわしい弦楽器の音色が聴こえてくる。クラシカルな生音とはひと味違うポップなスケルツォ曲の趣きがあり、軽快でいてスプーキーだ。

そのスプーキーなトーンに合わせ、怪しげな洋館を舞台にゴシック風のファッションセンスが妖艶なMVのスタイルは、ゴシックルック。ピアノの傍らでメインボーカルのJONGHO(ジョンホ)が〈Violin〉と歌う場面で上手から不意にバレリーナたちがフレームイン。地肌に毛皮のコートを羽織るSAN(サン)がシャンデリアにつかまろうとする官能まで用意されている。

終盤は屋敷前で燃える炎をバックに黒ルックで統一されたダンスの見せ場。ゴシックホラー映画のようにぞくぞくしながらポップでもある全編は、ティム・バートン監督の『ダーク・シャドウ』(2012年)のような遊び心がある。

■ダンス楽曲の特徴と魅力を明確にビジュアライズ

スーツルックを前面に打ち出すことで楽曲の世界観が明確になるK-POPナンバーはほかにもある。TREASUREが2023年7月にリリースして初のミリオンヒットを記録した2ndフルアルバム『REBOOT』のリード曲「BONA BONA」を特筆しておきたい。同曲MVは、シンプルな白空間をメインにメンバー10人の黒のスーツルックが映えるよう演出されている。中庭的なサブ舞台との対比もいい。

カット割はかなり細かい。基本的にダイナミックなカメラワークは導入せず、楽曲の速いテンポ感を活かして寄りとアップで交互につなぎ、ダンスソロをスタイリッシュに際立たせている。黒スーツから複数の衣装を経て、最終的にはカジュアルな姿を披露し、船上セットで歌とダンスを正面から捉える正攻法の映像に仕上げている。

TOMORROW X TOGETHERが2023年9月にドロップした「Back for More (with Anitta)」のMVもスーツルックの代表例だが、前出の3曲と違い、衣装はラストまで変わらない。コーラスを持ってきた短い導入があるものの、イントロがほぼゼロの曲であるため、冒頭すぐメンバー5人のダンスでインパクト勝負。最初のステージングでローポジションに置かれたカメラが、細やかなカッティングで華麗なジャケットプレイを拾っていく。このあたりはBTSと同じ事務所らしいスタイルでもあり、マイケル・ジャクソン的なフレージングも感じる。客演のAnittaを中央にすえた第2ステージが展開したあと、大型モニターを背景にライブ仕様のステージへと拡張する満足感。いずれのMVもファッションと映像を鮮やかにリンクさせながら、ダンス楽曲の特徴と魅力を明確にビジュアライズしている。

K-POPにおいてファッションは、アーティストの魅力を引き立たせる大事な要素だ。ここで紹介した楽曲たちは、MVでまとうスーツルックによって際立つ“色気”と巧みな映像表現の相乗効果によって、より輝きを増している。今後もどのようなスタイルのMVが公開されるのか、楽しみにしたい。

(文=加賀谷健)