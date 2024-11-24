¡ÖÊì¿Æ¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¡Ä¡ÖÉÔÅà±Õ¡×¤ÇÊì¿Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÙÃ«·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤ÈºÊ¡¦»ÖÊÝÍÆµ¿¼Ô¤òºÆÂáÊá
4ºÐ¤ÎÌ¼¤ä¡¢»Ð¡¢Éã¿Æ¤Ë²Ã¤¨Êì¿Æ¤Ë¤âÍ³²¤Ê²½³ØÊª¼Á¤òÀÝ¼è¤µ¤»»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤Ä¤Å¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤ÎºÙÃ«·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤ÈºÊ¤Î»ÖÊÝÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊì¡¦È¬·Ã»Ò¤µ¤ó¤ËÉÔÅà±Õ¤òÀÝ¼è¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢24ÆüÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢»ÖÊÝÍÆµ¿¼Ô¤¬È¬·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÈ¬·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÃç¤ä¡¢²ÈÂ²¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Æ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¼¡½÷¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ð¤ÈÉã¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£