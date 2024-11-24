MRI¤Ç¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¢ªÊÌÉÂ±¡¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ÎÆý¤¬¤ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¸¡ºº¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¤¬»à¤Ë¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡8·î13Æü¡¢´õ¾¯¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ëÆý¤¬¤ó¡È¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼£ÎÅ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤ò¸«¤ë
¡¡11·î7Æü¤Ë±¦¶»¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Èà½÷¤Ë¡¢¤¬¤óÈ¯³Ð¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢Êì¡¦¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¤µ¤ó¤ÈÌ¼¡¦É´¡¹²Ì¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó
¢¡¢¡¢¡
±¦¶»¤Î¥µ¥¤¥º¤¬½Ì¤ó¤Ç¡Ö¤¨¡¢»ä¤Î¹¹Ç¯´ü¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ
¡¼¡¼º£Ç¯¤Î5·î¤Ë¡¢ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ó¥Ê¡Ë¡¡¡¡Ä«¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¶À¤ò¸«¤¿¤é¡¢ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤È°ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±¦¶»¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Ì¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¥«¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢C¤«¤éA¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤¬¤ó¤À¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤ï¤º¡Ö¤¨¡¢»ä¤Î¹¹Ç¯´ü¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢51ºÐ¤À¤±¤É¡¢¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤È¤«Æ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥¦¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¹¹Ç¯´ü¤Ï¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢6·îÃæ½Ü¤Ë¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤È¥¨¥³¡¼¤ÎÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤Æ¡£¡Ö1²Õ½ê¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤°¤é¤¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤É¤³¤í¤«¡¢¥µ¡¼¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤Ïº£²ó¤Î¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Ë¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ËÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤Æ¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤È¥¨¥³¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬2½µ´Ö³Ý¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î2½µ´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¶»ÀìÍÑ¤ÎMRI¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¾Ò²ð¾õ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¼«Í³¿ÇÎÅ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Îëð¤¤Ê¸¶ç¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Î¤è¤¦¤ËÄË¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥É¥¥¥¤¥Ö¥¹¡¦¥µ¡¼¥Á¤Ã¤Æ¶»ÀìÍÑ¤ÎMRI¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤ÎMRI¤äCT¤ÏÂ¤±ÆºÞ¤ò»È¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Â¤±ÆºÞ¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤·¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¡³£¤Ë¶»¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤¬¤ó¤Î¹ðÃÎ
¡¼¡¼ÄË¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¤±ÆºÞ¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Éßµï¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥Þ¥ó¥â¤È¥¨¥³¡¼¤Î¿ÇÃÇ¤¬½Ð¤ë1½µ´ÖÁ°¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¡£CD-ROM¤Ç²èÁü¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈ½ÄêB¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç¹Ë¦¤Ç¤¹¡×¤È¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡¡¥Þ¥Þ¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ´î¤ó¤À¤Î¡£¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤â¤¦Ä´¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡ÖÈ½ÄêB¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥Þ¤¬½¦¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¦¤Î¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢À¸¸¡¤â¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢Â¤±ÆºÞ¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤Î1½µ´Ö¸å¡¢ºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤Î¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤Æ¡£°Æ¤ÎÄê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Û¤é¤Í¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£
¡¼¡¼¶»ÀìÍÑMRI¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç¹Ë¦¤Ç¤¹¡×¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡¤¬¤ó¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¡³£¤Ë±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿Í¤¬²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¸«¸í¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î¤Û¤«¤Ë°Î¤¤ÀèÀ¸¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°Î¤¤ÀèÀ¸¤¬¡ÖËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¿ÇÃÇ¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¡£¤â¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÃÙ¤¤¤·¤Í¡£
¡¡¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Ë¡Ö°ì¸À¡ØÇ¹Ë¦¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢Âç¤¤¤ÉÂ±¡¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¤¬»à¤Ë¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¸þ¤³¤¦¤Ï»ä¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤Î¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë²Ë¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¸À¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ
¡¼¡¼Øí´µ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡£Æý¤¬¤ó¤Ç¤â´õ¾¯¤¬¤ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Éô°Ì¤Ï±¦ÆýË¼¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï3A¡£¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡7·î¤ÎÆ¬¤Ë¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ô½½Ç¯Á°¤ËÉã¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡ÖÀèÀ¸¡¢º£Æü¤Ï·ë²Ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥Þ¤âÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡¢¤´°ì½ï¤Ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢ÀÎ¤È°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¡Ö¹ðÃÎ¤Ï¡¢²ÈÂ²Æ±ÀÊ¤Ç¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤«³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¡Ö¤´°ì½ï¤Ë¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤ª²ÖÈª¤Ë¤¤¤ë¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¾×·â¤¹¤®¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÁêÂ³¤Î¤È¤¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥Þ¥Þ¤Ë°¤¤¤³¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼Ã¸¡¹¤È¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢¥Þ¥Þ¤Î¿´ÇÛ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¾×·â¤Ë¤â·ë¹½ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¤â¤Î¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥â¥Ã¥È¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£
¡¡¤è¤¯¡Ö¤¬¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥¬¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¡ÖÆý¤¬¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤µ¤Û¤É¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡ÖÇßµÜ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¬¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤«¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£
¹³¤¬¤óºÞ¤Ï¥¥Ä¤¤¤±¤É¡¢¤ª³°¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¿Í¤Ë²ñ¤ª¤¦
¡¼¡¼¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡©
¥¢¥ó¥Ê¡¡¼£ÎÅ¤Î´ü´Ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ó¤ÈÍè¤¿¤Î¡£¤Ç¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï½ÑÁ°²½³ØÎÅË¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¼ê½ÑÁ°¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¬ACÎÅË¡¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¥Ñ¥¯¥ê¥¿¥¥»¥ëÎÅË¡¡£¤Ç¡¢±¦¶»¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¡£¤½¤Î¤¢¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¡£
¡¼¡¼¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¿É¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡ÀÎ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹³¤¬¤óºÞ¤¬¥¥Ä¤¯¤ÆÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÅÇ¤µ¤»ß¤á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤ÏÅÇ¤µ¤»ß¤á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌô¤ò30Ê¬¤«¤±¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤òÅêÍ¿¤·¤¿¼¡¤ÎÆü¤«¤é¤â3ÆüÂ³¤±¤ÆÅÇ¤µ¤»ß¤á¤ò°û¤à¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÆü¿Ê·îÊâ¤Ç¡¢ÀÎ¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡º£²ó¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡£¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¡¢¥¥Ä¤¤¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤É¤ó¤É¤óÍî¤Á¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥¥Ä¤¤¤±¤É¤ª³°¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤«¡¢¿Í¤Ë²ñ¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£
Ä«¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¡¢Íè¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤ËÈ±¤¬È´¤±¤Æ¡Ä
¡¼¡¼¹ðÃÎ¤Î¤È¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡©
¥¢¥ó¥Ê¡¡¤¹¤Ã¤´¤¤µã¤¤¤Æ¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¸µµ¤¤À¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Þ¥Þ¤¬°ìÈÖ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç»ä¤ÎÈ±¤¬È´¤±¤¿¤È¤¡£
¡¡È´¤±»Ï¤á¤Æ4Æü´Ö¤°¤é¤¤¤ÇÁ´ÉôÈ´¤±¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÃÊ³¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä«¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¡¢Íè¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤ËÈ´¤±¤Æ¡£¤½¤ÎÈ´¤±¤¿ÌÓ¤¬È´¤±¤Æ¤Ê¤¤ÌÓ¤ËÍí¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ì¥Ã¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¡¢À¸ÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ö¤ä¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¡¢°¤¤¤±¤ÉÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡ÖÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤¬È±¤ÎÌÓ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡Ä
¡¼¡¼È´¤±ÌÓ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢È±·¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç´¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Á¥¯¥Á¥¯¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥Ü¥Ö¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¡£
¡¡¤Û¤ó¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ¬¤Î¾å¤À¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¥Þ¥Þ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤³¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ä¤Ç¡£¡ÖÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤¬È±¤ÎÌÓ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡£¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ä¤á¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ°ì½Ö¹Í¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¼¡¼¸½ºß¤ÎÈ±¤Î¾õÂÖ¤Ï¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡¤Û¤Ü9³ä¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡Ö³Ú¤Ç¤¹¤Í¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ê¤¤¤Î¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£5Ê¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥í¡¼¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»ä¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÀö¤Ã¤Æ¥Ö¥í¡¼¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¹³¤¬¤óºÞ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ï¤Þ¤¿À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤¿¤À¡¢ÌÓ¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Î4¥ö·î¤«¤éÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤È±¤ÎÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤â°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡¡ÀÎ¡¢¥Ï¥²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤âÆ¬¤ËÍè¤Æ¥¯¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¤ä¤á¤í¡¢¤ä¤á¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¡¢»ä¼«¿È¤ÎÈ±¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼Ì¼¤ÎÉ´¡¹²Ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡É´¡¹²Ì¤Ë¤Ï¡¢¶»¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£5·î20Æü¤Ë¼«Ê¬¤Î¶»¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂçÊÑ¡¢¸«¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤½¤ì¥Þ¥º¥¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÉ´¡¹²Ì¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤·¡¢À³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£º£²ó¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°Õ³°¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
¤¬¤ó¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ì¤Ð
¡¼¡¼²ÈÂ²°Ê³°¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤ÈÍ¾·×¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ÅÇ¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£µ¤»ý¤Á¤È¤«Àº¿À¾õÂÖ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÉÂµ¤¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ»ä¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¸À¤ª¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¬¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤Ï¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡ÀèÀ¸¤Ë¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤À¤«¤é½õ¤«¤ë¤È¤«½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤À¤È¸À¤¦¤È¡¢½Å¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¸À¤¦¤È¤ª»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¡£
¥¢¥ó¥Ê¡¡ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢ÀèÀ¸¡£»ä¤Í¡¢¿·¤·¤¤¤ª»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡£¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤¬¤ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¸½¼Â¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¡£»ä¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤Ã¤Æ3A¤Ê¤ó¤À¡£¤Þ¤À»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤«¤â¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤¤ï¤±¤À¤·¡£¤¹¤³¤·¤Ç¤â¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤ê¡¢ÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÀèÀ¸¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤«¡£
¼Ì¿¿¡áÎëÌÚ¼·³¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ò¤¬¤ó¸øÉ½¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È·èÊÌ¡¢ÌÈ±Ö¼£ÎÅ¤Ï°ìÀÚ¤ä¤é¤º¡ÄÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÊÑ¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¡ÖÆüËÜ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤À¤Ê¤È¡×¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÊ¿ÅÄ Íµ²ð¡Ë