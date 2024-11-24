¡ÖÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×24ºÐ¤Ç¡È¤¬¤ó¡ÉÈ¯³Ð¡¢·»¤Î»à¡Ä¸øÌ³°÷¤ò¼¤á¤Æ¡È¼«µë¼«ÂÀ¸³è¡É¤òÂ³¤±¤ë30ºÐÃËÀ¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤ò¼Î¤Æ¤ÆYouTuber¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¥ï¥±
¡¡°¦ÃÎ¸©³ÛÅÄ·´¹¬ÅÄÄ®¡Ê¤Ì¤«¤¿¤°¤ó¤³¤¦¤¿¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ç¼«µë¼«ÂÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëYouTuber¤Î¹â¿ÜÎ¼Í¤¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTAKASU TILE¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô22Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï½ñÀÒ¡ØTAKASU TILE ¼«Ê¬¤òHAPPY¤Ë¤¹¤ëÊë¤é¤·Êý¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡ÖÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×24ºÐ¤Ç¡È¤¬¤ó¡ÉÈ¯³Ð¤·¤¿30ºÐYouTuber¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¤â¤È¤â¤È¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¹â¿Ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤È²ÈÂ²¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤ò¼Î¤Æ¤ÆYouTuber¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Èà¤Î²áµî¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«--¡£¹â¿Ü¤µ¤ó¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÍ³µ®Æà¤µ¤ó¤Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTAKASU TILE¡×¹â¿ÜÎ¼Í¤¤µ¤ó¡£º¸¤ÏÁÄÊì¤ÎÈþ¹¾»Ò¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡á¹â¿Ü¤µ¤ó¤ÎX¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¢¡¢¡¢¡
²È¤Î¼þ¤ê¤ÏÈª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¹¤â¤¢¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÄ¼Ë
¡½¡½¹â¿Ü¤µ¤ó¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTAKASU TILE¡×¤Ç°¦ÃÎ¸©¡¦¹¬ÅÄÄ®¤Ç¤ÎÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬ÅÄÄ®¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÄ®¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â¿ÜÎ¼Í¤¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¿Ü¡Ë¡¡°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤±¤É²¿¤Ç¤â¤¢¤ëÄ®¡×¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î²È¤Î¼þ¤ê¤ÏÈª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¿¹¤â¤¢¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÄ¼Ë¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ä®Æâ¤Ë¤Ï±Ø¤¬3¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤Ï²÷Â®ÅÅ¼Ö¤ÇÌó40Ê¬¡¢Ë¶¶¤Ë¤ÏÌó20Ê¬¤Ç¹Ô¤±¤ë¡¢ÊØÍø¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹â¿Ü¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é30Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¹¬ÅÄÄ®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¿Ü¡¡¤Ï¤¤¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢»³¤ÇÃî¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤È¤··ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤ÎÄ®Á´ÂÎ¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎËÍ¤Ë¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Á³Ë¤«¤Ç²¹¤«¤Ê¹¬ÅÄÄ®¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¡ÖËÍ¤Ï°ìÀ¸¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡½¡½¤½¤Î¹Í¤¨¤ÎÄÌ¤ê¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¿Ü¡¡¹â¹»»þÂå¤ÎÀèÀ¸¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï5ºÐ¤È3ºÐÎ¥¤ì¤¿·»¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤â¡ÖÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤·¤Ä¤³¤¯¾ÃËÉ»Î¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢ÀèÀ¸¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¹â¿Ü¤¯¤ó¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ã¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÌîµåÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢À¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤è¤¯ÄÌ¤ë¤·¡¢ÃÏ¸µ¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤ò¼é¤ë¾ÃËÉ»Î¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹â¿Ü¡¡Æþ¤ëÁ°¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆ±´ü¤äÀèÇÚ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¿Í¡É¤È´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í³µ®Æà¤µ¤ó¡¡Åö»þ¤Î¹â¿Ü¤¯¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÈÌ³³°¤Î¤³¤È¤Ç¤â¼«È¯Åª¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¾ÍèÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¼«Èñ¤ÇÂç·¿ÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈËÜ¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¾ÃËÉ»Î¤Î»Å»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¿Ü¡¡4Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉ½ð¤ÇÆ¯¤¡¢5Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï119ÈÖ¤ò¼õ¤±¤ëÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ç¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ËèÆü½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×24ºÐ¤Ç¤¬¤óÈ¯³Ð¤Î·Ð°Þ
¡½¡½¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿6Ç¯ÌÜ¤Îº¢¡¢¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¿Ü¡¡¤¬¤ó¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯10·î¡¢24ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Æü¡¢¹¬ÅÄÄ®¤ËÂæÉ÷¤¬Ë¬¤ì¤Æ119ÈÖÄÌÊó¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÌÄ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¼«Âð¤ËÌá¤ëº¢¤Ë¤Ï¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÌ²¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤¬¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ËÂç¤¤¤ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£²¿¤¬²¿¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤Î¤òº£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¡È¼ð¤ì¡É¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ÎÃû¸õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â¿Ü¡¡º£»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤À¤ë¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦Æü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤¡¢¤¬¤ó¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤¦¤¨¤Ë¼£ÎÅ¤â¤·¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¬¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢3½µ´Ö¤Û¤É¼«ÂðÎÅÍÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö»Å»ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È·ù¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ä¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬¼«Âð¤Ç¤¬¤ó¤ÎÎÅÍÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢°ìÈÖ¾å¤Î·»¤âÉÂµ¤¤Ç¼«ÂðÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆñÉÂ¤Î·»¤È°ì½ï¤Ë¼«Âð¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½¹â¿Ü¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¡¢5ºÐ¾å¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤âÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
¹â¿Ü¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¾å¤Î·»¤Ï¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¢¤È¾åÃÒÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Âè°ì»ÖË¾¤ÎIT´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Æþ¼ÒÄ¾Á°¤Ë¡Ø¥¨¡¼¥é¥¹¡¦¥À¥ó¥í¥¹¾É¸õ·²¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¶ÚÆù¤È¹ü¤ò¤Ä¤Ê¤°ç§¤ä·ì´É¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢µÞî±Åìµþ¤«¤é¹¬ÅÄÄ®¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÌó8Ç¯´Ö¡¢·»¤Ï¼«Âð¤ÇÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·»¤Ï°å»Õ¤«¤éÉÂÌ¾¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¿É¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ°ÍÉ¤·¤¿Éã¤ÈÊì¤ò°Ö¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·»¤¬´µ¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤Ï°äÅÁÀ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Äï¤Õ¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿·»¤¬¡Ö¤¹¤°¤Ë¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ËÍÃ£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°ìÈÖ¾å¤Î·»¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ÈÂ²ÁÛ¤¤¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¿Ü¡¡ËÍ¤¬¤¬¤ó¤Ç¼«ÂðÎÅÍÜ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö²¶¤ÏÎÅÍÜ¤ÎÀèÇÚ¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ËÍ¤¬²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢PlayStation¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤´¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¿Ü¡¡¤Ï¤¤¡£ËÍ¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î·»¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Áá¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤Õ¤¿¤ê¤ÏÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÎÏÃ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ËÍ¤¬¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ìÈÖ¾å¤Î·»¤Ï6Ç¯À¸¡¢ÆóÈÖÌÜ¤Î·»¤Ï4Ç¯À¸¤Ç¡¢¤½¤Î1Ç¯´Ö¤À¤±3¿Í¤ÇÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸À©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤¯»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö30ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×·»¤¬Â¾³¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤è¤¦¤Ë
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢°ìÈÖ¾å¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤ÇÂ¾³¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¿Ü¡¡ËÍ¤¬¼«ÂðÎÅÍÜ¤ò»Ï¤á¤¿¿ô¥«·î¸å¤Ë¡¢·»¤¬µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¡¢30ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤º¤Ä°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯·»¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤º¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·»¤Ï¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¿Í¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·»¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤ä¤ª·»¤µ¤ó¤Î»à¤ò·Ð¤Æ¡¢¹â¿Ü¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â¿Ü¡¡¡Ö±Ê±ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ïº£¤¹¤°¤ä¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏËèÆü¤Ç¤â´¶¼Õ¤È°¦¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤Æ¿´¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡£ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¾ï¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âº¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ò²ÈÄÂ¥¼¥í¡¢Ä«5»þµ¯¾²¡¢ÌîºÚ¤Ï¼«µë¼«Â¡Ä¸øÌ³°÷¤ò¼¤á¤Æ°¦ÃÎ¤ÎÅÄ¼Ë¤Ç¡ÈÍª¡¹¼«Å¬¤ÊÀ¸³è¡É¤òÂ³¤±¤ë30ºÐYouTuber¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÃç Æà¡¹¡Ë