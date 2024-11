◆JO1、全国4都市14公演ツアースタート

【モデルプレス=2024/11/24】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が11月23日、神奈川・Kアリーナ横浜にて、2024年初となる全国ライブツアー「JO1DER SHOW 2024 'WHEREVER WE ARE'」をスタートさせた。全国4都市14公演で開催される本ツアーは、今年から「JO1DER SHOW」というタイトルを掲げ、ライブパフォーマンスに定評のあるJO1が、より多様な音楽やパフォーマンスで観客を楽しませることを宣言。川尻蓮は「JAM(ファンネーム)の皆さんもこの“JO1DER SHOW”を育てていくショーの⼀員です︕今⽇はその初⽇、キックオフです︕」と盛り上げた。さらに、JO1では定番となった全楽曲生バンド編成で臨場感あふれるパフォーマンスが繰り広げられた。

◆JO1、ツアーへ向けて髪型&髪色チェンジ

◆JO1、アンコールでの発表に歓喜

ショータイムの幕が開ける高揚感に包まれる中、黒を基調に煌めく装飾が施されたジャケットとダメージデニムを合わせたワイルドで華やかな衣装に身を包んだ11人が登場。メンバーの迫力でJAMの心を一瞬で掴み、大歓声が場内を揺らした。今年リリースされヒットを記録した「Love seeker」や「WHERE DO WE GO」、さらに心に響くバラード曲などを披露。ライブならではのアレンジとメンバーそれぞれの豊かな表現力で観客を魅了した。MCでは、ツアーに向けて髪型や髪色を変えたことを報告し、メンバーたちがこのツアーを心待ちにしていた様子を見せた。大平祥生は、「2020年3⽉、僕たちが初めて皆さんの前でライブをしたのが横浜だったので、今年のツアーを横浜から始めることができて嬉しいです」とデビュー当時を振り返り、さらに、「紅⽩決まったよ︕」「レコ⼤決まりましたー︕」と最近続いた嬉しい知らせを改めて報告し、JAMとともに喜びを分かち合った。アンコールでは、ビジョンにサプライズ映像が映し出され、ワールドツアーを初開催することが発表された。2025年2月から開催される「JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE'」は、アジア、北米を含む6都市、全7公演で行われる。北京、ソウル以外は世界最大のライブエンターテインメント企業であるLive Nation Entertainmentの日本法人、ライブネーション・ジャパンと、日本人アーティストとして初となる包括的グローバル・パートナーシップを結び実現する。メンバーは次々と発表される開催地に「マジか!?」と驚きを見せ、「JO1、世界へ」という文字で映像が締めくくられると、拳を上げながら喜んだ。JAMからも大きな拍手で祝福されると、「JAMの皆さんのおかげです!」と感謝。リーダーの與那城奨は「ここから世界に⽻ばたいていきます。JO1、そしてJAMの皆さん、⼒を合わせて頑張っていきましょう」とさらなる活躍に向け、力強く意気込みを語った。全国ツアーは、この日の神奈川公演以降、12月に兵庫、静岡、福岡を巡り、12月30日にはTBS「第66回輝く!日本レコード大賞」、大みそかには「第75回NHK紅白歌合戦」に出場。そして、2025年1月27日〜2月2日に開催されるLAPONE所属アーティスト5組による合同ライブ「LAPOSTA 2025」の東京ドーム公演にも出演し、2月からは台北公演を皮切りにワールドツアーの開催へと続いていく。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】