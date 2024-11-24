¿ÆÂ²¤ÎÃË½÷¤Ë¡È¹Ô°Ù¡É¤ò¶¯Í×¡¢Éþ¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¡È¿å¹¶¤á¡É¤Ë¡ÄÆôºê»ö·ï¤Î¼çÈÈ¡¦³ÑÅÄÈþÂå»Ò¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ÈÂ²¤òÇËÌÇ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÀïØË¤Î¼ê¸ý
Âè1²ó¡Ú´Æ¶Ø¤äµÔÂÔ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ÈÂ²¤òÎìÂ°¤µ¤»¤¿¡ÖÆôºê»ö·ï¡×¤Î°Ì´¡Ä¸µ¹â¹»µå»ù¤Ï¤Ê¤¼¡Ö³ÑÅÄÈþÂå»Ò¡×¤Î¡ÈË½ÎÏÁõÃÖ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Û¤ÎÂ³¤
¡¡2011Ç¯11·î26Æü¡¢Æ±·î½é½Ü¤ËÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈµÍ¤á¤Î°äÂÎ¤ò¤á¤°¤ê¡¢5¿Í¤ÎÃË½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î5¿Í¤Ë¼çÈÈ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ã¼½ï¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ12Ç¯10·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÆôºê»ö·ï¡ÊÆôºêÏ¢Â³ÊÑ»à»ö·ï¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤Î²ÈÂ²¤Ë¡È²ðÆþ¡É¤·¡¢´Æ¶Ø¤äË½ÎÏ¡¢µÔÂÔ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¼çÈÈ¤Ï³ÑÅÄ¡Ê¤¹¤ß¤À¡ËÈþÂå»Ò¡£Æ±Ç¯12·î12Æü¤ËÈþÂå»Ò¤¬Î±ÃÖ½ê¤Ç¼«»à¤ò¿ë¤²¤ë°ìÊý¡¢Èà½÷¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ö³ÑÅÄ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤·¤Æ¼èÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2015Ç¯11·î¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¡ÈË½ÎÏÃ´Åö¡É¤Ç¡¢ÈþÂå»Ò¤ÎµÁÍý¤Î¤¤¤È¤³¤Ë¤¢¤¿¤ëÍûÀµÂ§¡Ê41¡Ë¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤òÆþ¼ê¡£º£²ó¤ÎÂè2²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¡È²ðÆþ¡É¼ê¸ý¤ä¤½¤Î¸å¤Î¶²ÉÝ»ÙÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¡½Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡ÊÁ´3²ó¤ÎÂè2²ó¡§¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2015Ç¯11·î19Æü¹æ¡Ö»¦Ù¤¤Î½÷Äë¡Ø³ÑÅÄÈþÂå»Ò¡ÙË½ÎÏÃ´Åö¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ120Ëç¡ª¡×¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤ÎÇ¯Îð¡¢Ìò¿¦Åù¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿10Ëç¡ÛÀöÂõÊª¤ÇËþÇÕ¤ÎÉ÷Ï¤¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Û¡¼¥¹¡Ä¡Ö³ÑÅÄÈþÂå»Ò¤Î¼«Âð¡×¾×·â¤ÎÆâÉô
º£¤Ï¤¦¤Á¤Î¸À¤¦»ö¤·¤«Ê¹¤«¤ó»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ó¤ä
¡¡ÀµÂ§¤¬¡ÖË½ÎÏÁõÃÖ¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÂå»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬03Ç¯½Õ¡¢ÀµÂ§¤Î·ÑÉã¤Î¿ÆÀÌ¡ÊMÀ«¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¹áÀî¸©¡¦¹â¾¾»Ô¤ÎT²È¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À»þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò¡Ê·ÑÉã¤Ï¡Ë¹â¾¾¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëËå¤ÎH¡ÊÃí¡¦09Ç¯6·î¤Ë»àË´¡¢µýÇ¯59¡Ë¤Î²È¤¬¾¯¤·¶â»ý¤Á¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡¢ÈþÂå»Ò¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°¤¯°é¤Ã¤¿¤Î¤ÏM²È¤ÎÀÕÇ¤¤ä¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó¡Ê13Ç¯9·î27ÆüÉÕ¡Ë
¡¡°ì²È¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤Î¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµÂ§¤Ï¡¢13Ç¯9·î19Æü¤Ë¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ë°¸¤Æ¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¡Ö¼«¶¡½ñ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢
¡ÒÈþÂå»Ò¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¤ì¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë½¤ì¤¿¤ì¡Ë¡Ó
¡¡¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Î¤Á¤Ë3ÂÎ¤ÎÇò¹ü»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿Æôºê»Ô¤ÎM²È¤Ë¿ÆÂ²¤ò½¸¤á¡¢
¡ÒÈþÂå»Ò¤«¤é»ä¤Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó¤È¹ç¿Þ¤¬ÆÏ¤¡¢»ä¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ó¡¢¶ô¤Ã¤Æ¤«¤«¤ê¡¢¥³¥¿¥Ä¤ò¤±¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤«¤ß¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º¢¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢ÈþÂå»Ò¤¬»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Î»ö¤ò¡¢¤â¤¦¤¢¤ó¤¿¤é¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÀÎ¤Î¥Þ¥µ¤ä¤Ê¤¤¤ó¤ä¡¢º£¤Ï¤¦¤Á¤Î¸À¤¦»ö¤·¤«Ê¹¤«¤ó»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ó¤ä¡Ó
¡¡¤Ê¤É¤È¶²¤ì¤òÊú¤«¤»¤¿¸å¡¢ÀµÂ§¤ÏÀèÊ¼¤È¤·¤Æ»Í¹ñ¤Ø¾åÎ¦¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
H¤Ïµã¤¤¤ÆÈþÂå»Ò¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤¿
¡ÒÈþÂå»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¹¥¤ÊüÂê¤·¤Æ¡¢¤¼¤¤Âô¤¶¤ó¤Þ¤¤¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º¤¤é¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Ë¤¹¤°¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ëÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤³¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ìë¡¢ÃÙ¤¯¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó
¡¡¸À¤¤¤Ä¤±¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢ÀµÂ§¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£¿ÆÎà¤ò¤â¤Æ¤Ê¤½¤¦¤È¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òÁ°¤Ë¡¢
¡Ò¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤ì¤·¤¤¤¹¤ó¤Ê¡Ó
¡¡¤½¤¦ÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç»¶ºâ¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¤Ä¤ÉÈþÂå»Ò¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢
¡ÒH¤¬¥ï¡¼¥ï¡¼µã¤¤¤Æ½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢¤¹¤°¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤ÈÈþÂå»Ò¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÍê¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÈþÂå»Ò¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¡¢1¡Á2ÆüÃæ¤Ë¤½¤Ã¤Á¹Ô¤¯¤«¤é¤½¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤È¤±¡¢¤¦¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡Ê¥¤¥«¡¢¥¦¥Ë¡¢¥³¥í¥Ã¥±¡¢¹âµé¥Á¥ç¥³¡¢¥Ñ¥ó¡Ë¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¹ÈÃã¡Ë¤Ê¤É¤òÂ·¤¨¤È¤±¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ó
¡Ò¤½¤·¤Æ¡¢ÈþÂå»Ò¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢H¤Ïµã¤¤¤ÆÈþÂå»Ò¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
¿ÆÂ²Æ±»Î¤Ç¹Ô°Ù
¡¡¸åÆü¡¢»Ä¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤â¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢ÀµÂ§¤Î°é¤ÆÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£µö²Ä¤¬¤Ê¤¤¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¹Ô¤±¤º¡¢¤³¤¸¤ì¤ëÊý¸þ¤Ø¤ÈÈþÂå»Ò¤¬¸Î°Õ¤Ë²ñµÄ¤òÍ¶Æ³¤·¡¢Ìë¤òÅ°¤·¤Æ¸ýÏÀ¤µ¤»¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÂ»ß¤á¤µ¤ì¤¿¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¶âÁ¬¤òÍ×µá¡¢ËèÆü10Ëü±ß¤º¤Ä´¬¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²´Ö¤Î¸ýÏÀ¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«²¥¤ê¹ç¤¤¤Ø¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢ÈþÂå»Ò¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÒH¤ÈÌ¼¤ÎM¡Ê08Ç¯12·î¤Ë»àË´¡¢µýÇ¯26¡Ë¤¬Éþ¤òÃ¦¤¬¤µ¤ì¡¢Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤âÄí¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Û¡¼¥¹¤Ç¿å¤ò¤«¤±Â³¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó
¡¡ÈþÂå»Ò¤Î³°½Ð»þ¤Ë¤Ï¡¢Éþ¤òÃå¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²¡¤·Æþ¤ì¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÆÂ²Æ±»Î¤ÎÃË½÷¤Ë¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤·¡¢
¡ÒÈþÂå»Ò¤Ï¼«Ê¬¤¬¤µ¤·¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤è¡¼¸«¤È¤ê¤ä¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤³¤ó¤Ê»öÊ¿µ¤¤Ç½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£¥«¥Á¥¯¡Ê²ÈÃÜ¡Ë¤ä¡¢»à¤ó¤À¤ì¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
°äÂÎ¤Î»õ¤ò¡Ö¥Ú¥ó¥Á¤ÇÈ´¤±¡×¤È
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢03Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢H¤ÎÉã¡¦N¤µ¤ó¤¬µÔÂÔ¤Î²Ì¤Æ¤ËÆôºê¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡ÊµýÇ¯78¡Ë¡£ÀµÂ§¤Ï¡¢ÈþÂå»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ°äÂÎ¤ò¹â¾¾¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢ÃÏÃæ¤ËËä¤á¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¿È¸µ¤òÆÃÄê¤µ¤ì¤Ì¤è¤¦¡¢¤³¤ó¤Ê»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò·ê¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¡¢ÈþÂå»Ò¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢N¤µ¤ó¤Î»õ¤òÈ´¤±¤ó¤«¡¢´é¤¬¸«¤¨¤ó¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ú¥ó¥Á¤ÇÈ´¤±¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢½ÐÍè¤ó¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ó¡Ê°Ê¾å¡Ö¼«¶¡½ñ¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡Ä¾¸å¤Î¿´¾ð¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò»àÂÎ¤Î½èÍý¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦³ÑÅÄÈþÂå»Ò¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Ó¡Ê12Ç¯11·î5ÆüÉÕ¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢M¤ÈT¤ÎÎ¾²È¤ÏÈþÂå»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢Á´ºâ»º¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿I¤ÈH¡¢O¤Î³Æ²È¤âÆ±¤¸¤¯ÇËÌÇ¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¡¢ÈþÂå»Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3²¯±ßÄøÅÙ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÂ²ÇË²õ¤Î¼ê¸ý¤Ë¡Ö»²¹Í½ñ¡×¡©
¡¡°ìÏ¢¤ÎÄ´½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÈþÂå»Ò¤Î²ÈÂ²ÇË²õ¤Î¼ê¸ý¤ò¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆôºêÅì½ð¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ12Ç¯11·î20Æü¤ËÏ¿¼è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£³ºÅö²Õ½ê¤òÈ´¿è¤¹¤ë¤È¡¢
¡ÒÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Î»Ò¶¡¤ò¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¿®ÍÑ¤µ¤»¡¢¿Æ¤Î¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç·ù¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ·èÊÌ¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÜ»ÒÅù¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¡Ó
¡Ò¡ÊµÔÂÔ¤Ï¡ËÈþÂå»Ò¤¬¼êËÜ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤òÄÏ¤ß°ú¤¤º¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡ÊÃæÎ¬¡ËÀµºÂ¤ò¤µ¤·¤ÆÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¡¢Î¾¼ª¤òÊ¿¼ê¤Ç²¿È¯¤â²¥¤ë¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î²Ð¤ò¤Þ¤Ö¤¿¤ä´é¤ËÉÕ¤±¤ëÅù¤Ç¡¢¥¬¥¹¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ä±¢ÌÓ¡¢´é¤ò¾Æ¤«¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÈþÂå»Ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ï¡Ö»²¹Í½ñ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÂ§¼«¿È¤¬¿À¸Í·ºÌ³½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢¹´ÃÖ½ê¤ÎÃæ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥óÃø¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¶²ÉÝ¡Ù¡Ê¹±Í§½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡À¨»´¤Ê¼ê¸ý¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ÈÂ²¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÈþÂå»Ò¡£Âè3²ó¡Ú¡Ö¤¢¤Î¤ª¤Ð¤Ï¤ó¤¨¤¨²Ã¸º¤Ë¤»¤¨¤è¡×¡¡³ÑÅÄÈþÂå»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¡ÈË½ÎÏÃ´Åö¡É¤¬ÂáÊá¸å¤ËÅÇÏª¤·¤¿º¨¤ßÀá¡ÚÈ¯³Ð¤«¤é12Ç¯¡Û¡Û¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤ÏÎä¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÂ§¤¬¼«¿È¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô