¡Ú¸÷¤ë·¯¤Ø¡Û¡Ö¾´»Ò¡×¤è¤êÂç¤¤¯»þÂå¤òÆ°¤«¤·¤¿¡ÖÕ«»Ò¡×ÊìÌ¼¡¡Æ»Ä¹¤Î»à¸å¤â¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿
¾´»Ò¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Õ«»Ò
¡¡Æ£¸¶Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢»°¾òÅ·¹Ä¡ÊÌÚÂ¼Ã£À®¡Ë¤Ë²Ç¤¤¤ÇÃæµÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Õ«»Ò¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÌ¼¤ÎÄ÷»Ò¡Ê¤Ä¤Þ¤êÆ»Ä¹¤ÎÂ¹Ì¼¡Ë¡£ÊìÌ¼¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Æ»Ä¹¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£Îä¤¿¤¤¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤¤¤«¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ëÕ«»Ò¤Ë¡¢Æ»Ä¹¤Ï¡Ö¤ª´é¤ò¸«¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃæµÜÍÍ¤ÈÆâ¿Æ²¦ÍÍ¤Î¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤ª°é¤Á¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÎÂè44²ó¡ÖË¾·î¤ÎÌë¡×¡Ê11·î17ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î°ì¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç²Ï¤Î°õ¾Ý¤¬°ìÊÑ¡©¡¡ÁÒÂô°ÉºÚ¤Î¡ÖJK»Ñ¡×¡¡¤Û¤«
¡¡Õ«»Ò¤ÏÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¤Þ¤µ¤é¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡ÖÉã¾å¤ÏÄ÷»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ø¹Ä»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¡¢¤¤¤¿¤¯µ¤¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉã¾å¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿Äë¤ËÆþÆâ¤·¡¢¸æ»Ò¤âËä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ÎÍ£°ì¤Î°Ö¤á¤Ï¡¢ìÔÂô¤È¼ò¤Ê¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡¢¤³¤¦¶¯¤¯¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Ä¤ÄÀ¸¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤æ¤¨¡×¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ»Ä¹¤ÎÄ¹½÷¤Ç°ì¾òÅ·¹Ä¤ÎÃæµÜ¤À¤Ã¤¿¹ÄÂÀ¹¡¤Î¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤Ï¡¢ÂÖÅÙ¤¬¤¸¤Ä¤Ëµ£Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ù°Ì¤òÇ÷¤é¤ì¤¿»°¾òÅ·¹Ä¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÍê¤ß¤Î¹Ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë媞»ÒÆâ¿Æ²¦¤ò¡¢Æ»Ä¹¤ÎÃäÃË¤ÎÍêÄÌ¡ÊÅÏî´·½Í´¡Ë¤Ë¹ß²Ç¤µ¤»¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢Æ»Ä¹¤Ï¾´»Ò¤ËÁêÃÌ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤ÍêÄÌ¤Ï Äñ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¾´»Ò¤Ï¡Ö¤³¤Îº§µ·¤Ï¤À¤ì¤â¹¬¤»¤Ë¤»¤Ì¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÃÇ¤ë¤¬¤è¤¤¡×¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢Ä¹ÏÂ5Ç¯¡Ê1016¡ËÀµ·î¡¢¤¤¤è¤¤¤è»°¾òÅ·¹Ä¤¬¾ù°Ì¤·¤Æ¸å°ì¾òÅ·¹Ä¡ÊßÀÅÄÊËÀ¸¡Ë¤ÎÂ¨°Ì¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼°¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤ÊÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¹â¸æºÂ¤Ë¡¢¾´»Ò¤ÏÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÅ·¹Ä¤È¤È¤â¤ËÃåºÂ¤·¤¿¡£¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤¬¿ô¤¨9ºÐ¤Î¤È¤¤À¤¬¡¢Êì¹¡¤¬ÍÄ¤¤Å·¹Ä¤È°ì½ï¤Ë¹â¸æºÂ¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ËÎÁ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤®¤ê¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¡£¾´»Ò¤Ï¹ñÊì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê¹ñÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¾´»Ò¤È¤Îº¹
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´²¿Î2Ç¯¡Ê1018¡Ë¤Ë¤Ï»°½÷¤Î°Ò»Ò¡Êº´·î³¨Èþ¡Ë¤¬¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤Î¤â¤È¤ËÆþÆâ¤·¡¢Æ»Ä¹¤Î3¿Í¤ÎÌ¼¤¬3¤Ä¤Î¹¡¤ÎºÂ¤òÆÈÀê¡£10·î16Æü¡¢Î©¹¡¤Îµ·¤ÎÈÕ¤Ë³«¤«¤ì¤¿±ã¤Î¾ì¤Ç¡¢Æ»Ä¹¤ÏÍÌ¾¤Ê¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ò¤Ð¡¡²æ¤¬À¤¤È¤¾»×¤Õ¡¡Ë¾·î¤Î¡¡·ç¤±¤¿¤ë¤³¤È¤â¡¡Ìµ¤·¤È»×¤Ø¤Ð¡×¤È¤¤¤¦²Î¤ò±Ó¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÆ»Ä¹¤Ë¸þ¤±¤ë¹¡¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢Õ«»Ò¤È°Ò»Ò¤ÏâË¤ß¤Ä¤±¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¾´»Ò¤À¤±¤¬¡ÖÍêÄÌ¤¬¤è¤ê¤è¤À¯¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾´»Ò¤À¤±¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¹Ä»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿Õ«»Ò¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤Î¡¢¡Ö»ä¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Ä¤ÄÀ¸¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëü¼÷4Ç¯¡Ê1027¡Ë¤ËÄ÷»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¡¢¾´»Ò¤Î¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ëÅìµÜ¤ÎÆØÎÉ¿Æ²¦¡Ê¤Î¤Á¤Î¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¡Ë¤Ë²Ç¤°¤È¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤ËÉÂË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ò»Ò¤â¤Þ¤¿¡¢9ºÐÇ¯²¼¤Î¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤ÎÆâ¿Æ²¦¤Ç¡¢¸å°ì¾ò¤¬29ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢È¾Ç¯¤â¤»¤º¤ËÅÁÀ÷ÉÂ¤ÇË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾´»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢Æ»Ä¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Ç¯¤ÎËü¼÷3Ç¯¡Ê1026¡Ë¤Ë½Ð²È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¶¾ô³Ð¤È¤¤¤¦Ë¡Ì¾¤ò»ý¤ÄºÇ¹â°Ì¤ÎÆô¡¢ÂÀ¹ÄÂÀ¹¡¡¢½ÇÊì¡ÊÆ»Ä¹¤Î»Ð¡Ë¤ÇµÁÊì¡Ê°ì¾òÅ·¹Ä¤ÎÊì¡Ë¤ÎÅì»°¾ò±¡Á§»Ò¤ËÊï¤Ã¤¿½÷±¡¤Î¾åÅìÌç±¡¡¢¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢Å·¹Ä²È¤Ë¤âÀÝ´Ø²È¤Ë¤â¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤¿¤â¤ÁÂ³¤±¤¿¡£Õ«»Ò¤È°Ò»Ò¤Ï¡¢¹¡¤È¤·¤ÆÅ·¹Ä²È¤ÎÃæ³Ë¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ä»Ò¤ò»º¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¶¯¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Ë¤¤¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Õ«»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢°ì¿ÍÌ¼¤ÎÄ÷»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ä¤ÄÀ¸¤¤Æ»²¡×¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤ÏÁ÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä÷»Ò¤È¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¤Î´Ø·¸¤Ï°²½¤·¤¿¤¬
¡¡»°¾òÅ·¹Ä¤Ï¹Ä¹¡¤Î娍»Ò¤òÃþ°¦¤·¡¢4¿Í¤Î¹Ä»Ò¤È2¿Í¤ÎÆâ¿Æ²¦¤ò»º¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼¡½÷¤ÎÕ«»Ò¤¬»º¤ó¤ÀÄ÷»ÒÆâ¿Æ²¦¤³¤½¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼£°Â3Ç¯¡Ê1023¡Ë¤Ë½÷»Ò¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ØÃå¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â°Ì¤Î¡Ö°ìÉÊ¡×¤¬¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Êì¤ÎÕ«»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÈ¾Ç¯Á°¤Ë¡Ê¤½¤ì¤ÏÆ»Ä¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë8¥«·îÁ°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡¢ÅìµÜ¤ÎÆØÎÉ¿Æ²¦¤Ë²Ç¤¤¤À¡£
¡¡¤¸¤Ä¤ÏÆØÎÉ¿Æ²¦¤ËÄ÷»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î·ì¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤ÎÅ·¹Ä¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÂ¼¾åÅ·¹Ä¤Î¹Ä»Ò¤À¤Ã¤¿ÎäÀôÅ·¹Ä¤È±ßÍ»Å·¹Ä¤Î·ìÅý¤«¤é¸ò¸ß¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ì¾òÅ·¹Ä¤â¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤â±ßÍ»·Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿»°¾òÅ·¹Ä¤ÏÎäÀô·Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¼¾åÅ·¹Ä¤ÎÃäÃË¤ÏÎäÀôÅ·¹Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢±ßÍ»Å·¹Ä¤Ï¼¡ÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäÀô·Ï¤Î¤Û¤¦¤¬ÀµÅý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤Î¼¡¤ÏÄï¤Î¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¤À¤«¤é¡¢±ßÍ»·Ï¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËÄ÷»Ò¤Î·ì¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢Æ»Ä¹¤Î·ì¤òÇ»¸ü¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢80Ç¯¶á¤¯¤âÊ¬¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿ÎäÀô·Ï¤È±ßÍ»·Ï¤ò¹ç°ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ»Ä¹¤Ï¤½¤ì¤ò¤Í¤é¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢Ä÷»Ò¤ÏÆØÎÉ¿Æ²¦¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢ÎÉ»ÒÆâ¿Æ²¦¡¢Õ¯»ÒÆâ¿Æ²¦¡¢Âº¿Î¿Æ²¦¤È¤¤¤¦3¿Í¤Î»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ ¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä¹¸µ9Ç¯¡Ê1036¡Ë¤ËÆØÎÉ¤¬¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯2·î¤ËÃæµÜ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3·î¤Ë¤ÏÆ£¸¶ÍêÄÌ¤ÎÍÜ½÷¤Ç¤¢¤ë嫄»Ò¤¬ÆþÆâ¤·¤ÆÃæµÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä÷»Ò¤Ï¹Ä¹¡¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¸å¼ë¿ý¤È¤Î´Ø·¸¤Ï°²½¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸òÎ®¤¬Àä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
57ºÐ¤Ç¤ÎÈá´êÃ£À®
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ä¤ÄÀ¸¤¤Æ»²¡×¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»°¾òÅ·¹Ä¤«¤éÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò¾ù¤é¤ì¡¢Êì¤ÎÕ«»Ò¤¬·Ñ¾µ¤·¤¿ÈúÇÇÅÂ¤È¤¤¤¦ÂçÅ¡Âð¤ò½êÍ¤·¡¢ÁÄÉã¤ÎÆ»Ä¹¤Îºâ»º¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£Í×¤Ï¡¢ÂçÅ¡Âð¤Ë½»¤Þ¤¦Áñ±àÎÎ¼ç¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÍêÄÌ¤¬Á÷¤ê¹þ¤ó¤À嫄»Ò¤Ï2¿Í¤ÎÆâ¿Æ²¦¤ò½Ð»º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ä»Ò¤Ï»º¤Þ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÄ¹Îñ3Ç¯¡Ê1039¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¤ÏÆØÎÉ¿Æ²¦»þÂå¡¢¤½¤ì¤âÄ÷»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬²Ç¤°°ÊÁ°¤Ë¡¢Æ»Ä¹¤ÎËöÌ¼¤Î´ò»Ò¤¬²Ç¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£´ò»Ò¤ÏËü¼÷2Ç¯¡Ê1025¡Ë¡¢½Ð»º¤«¤é2Æü¸å¤Ë»àµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤À¸¤Þ¤ì¤¿¿Æ¿Î¿Æ²¦¤Ï°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´²ÆÁ2Ç¯¡Ê1045¡Ë¡¢¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¿Æ¿Î¿Æ²¦¤¬¸åÎäÀôÅ·¹Ä¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤·¤¿¡£¹ÄÂÀ¹¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä÷»ÒÆâ¿Æ²¦¼«¿È¡¢¤³¤ì¤ÇÉ½ÉñÂæ¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¡¢Ä÷»Ò¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÎäÀôÅ·¹Ä¤Ïºß°Ì¤³¤½20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢¹Ä»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼£Îñ4Ç¯¡Ê1068¡Ë¤ËË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ÇÄ÷»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬»º¤ó¤À¸å¼ë¿ýÅ·¹Ä¤Î»Ò¡¢Âº¿Î¿Æ²¦¤¬Â¨°Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¸å»°¾òÅ·¹Ä¡Ë¡£¤½¤ì¤ÏÎäÀô·Ï¤È±ßÍ»·Ï¤¬¹ç°ì¤·¤¿Å·¹Ä¤ÎÃÂÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£Æ»Ä¹¤ÏË×¸å40Ç¯¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌîË¾¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Ä÷»Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë57ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤ÎÕ«»Ò¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÀ¹ÄÂÀ¹¡¤Ë¤·¤Æ¹ñÊì¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÝ´ØÀ¯¼£¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿Õ«»Ò¤ÈÄ÷»Ò
¡¡Æ»Ä¹¤ÎÌîË¾¤¬¼Â¸½¤È¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾Ê¬¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸å»°¾òÅ·¹Ä¤ÏÎ¾¿Æ¤È¤â¤ËÆ»Ä¹¤ÎÂ¹¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÝ´Ø²È¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÇö¤¤¡£¸å»°¾òÅ·¹Ä¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀÝ´Ø²È¤¬²ðÆþ¤·¤Ë¤¯¤¤Å·¹Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å»°¾òÅ·¹Ä¤â±äµ×5Ç¯¡Ê1073¡Ë¤Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏÀÝ´Ø·Ï¤Î²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÍêÄÌ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾´»Ò¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¶µÄÌ¤¬Ë×¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÂ¨°Ì¤·¤¿¤Î¤Ï¸å»°¾òÅ·¹Ä¤ÎÃäÃË¤Ç¡¢±¡À¯¤ò³«»Ï¤·¤¿Çò²ÏÅ·¹Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤âÄ÷»Ò¤ÏÀ¸¤Â³¤±¡¢82ºÐ¤ÇË×¤·¤¿¤Î¤Ï´²¼£8Ç¯¡Ê1094¡Ë¡£Çò²ÏÅ·¹Ä¤Î»Ò¤ÎËÙÀîÅ·¹Ä¤Î»þÂå¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÀÝ´ØÀ¯¼£¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢±¡À¯¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾´»Ò¤Ï87ºÐ¤ÎÀ¸³¶¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤òÅ·¹Ä²È¤Ë¤âÀÝ´Ø²È¤Ë¤â¤ª¤è¤Ü¤·Â³¤±¤¿¡£°ìÊý¡¢Ëå¤ÎÕ«»Ò¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç¤¢¤ëÄ÷»Ò¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹ñÊì¤È¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢À¯¼£¤ÎÉ½ÉñÂæ¤«¤éÀÝ´Ø²È¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤Î¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÇÉã¤ÎÆ»Ä¹¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÉã¾å¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤Éº¨¤ßÀá¤ò½Ò¤Ù¡¢È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿Õ«»Ò¡£Èà½÷¼«¿È¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁáÀ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¼¤ÎÄ÷»Ò¤ò¤È¤ª¤·¡¢ÀÝ´ØÀ¯¼£¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡Öº¨¤ß¡×¤òÀ²¤é¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¾´»Ò¤è¤ê¤â¤à¤·¤íÕ«»ÒÊìÌ¼¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô