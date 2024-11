BTS・JIMIN、aespaそしてSEVENTEEN…2024 MAMA全受賞者を一挙公開

11月22日と23日に京セラドーム大阪で行われた『2024 MAMA AWADRS(以降、2024 MAMA)』。初日に多くの栄光を手にしたのは、BTSのJIMINだった。

JIMINは11月22日に「Fan's Choice of the Year」を受賞。兵役のために入隊後もデジタルシングルなどを発表し、4つあるMAMAの大賞のひとつを受賞することになった。

2日目の11月23日にはSEVENTEENとaespaが大賞に輝いた。

SEVENTEENが「ALBUM OF THE YEAR」と「ARTIST OF THE YEAR」を受賞し、aespaは「SONG OF THE YEAR」を含む計6冠を達成した。

aespaは「想像もしていませんでした。“Supernova”がたくさんの愛を受け、本当に感謝で光栄です。これからも良い音楽を届けられるよう、さらに努力します」と語った。

また、「私たちのMY(ファンダム名)のみんな、今年もたくさんの愛をくれて本当にありがとう。私たちを支えてくれたすべての方々に感謝しています。SMエンターテインメントにも愛を伝えます。今年の目標が大賞を取ることでしたが、MAMAでそれを達成できてとても幸せです」と率直な感想を述べた。

aespaはさらに、「MAMAに出るのは3年ぶりです。当時はコロナ禍でファンが少なかったですが、こんなに大きなドームで皆さんと賞を分かち合えることができて嬉しいです」と、ファンと共に喜びを共有できたことに満足感を示した。

「ALBUM OF THE YEAR」を受賞したSEVENTEENは最後に発表された「ARTIST OF THE YEAR」も受賞。ドギョムは「MAMAで大きな賞を2つも受け取ることができ、とても感謝しています。この賞を受けられたのはCARATのおかげです。今日、幸せな一日を作ってくれてありがとうございます」と感謝の意を示した。

エスクプスは涙を流しながら「ジョンハンとジュンが一緒に受け取れたらもっと良かったのにと思います」とコメント。現在、ジョンハンは今年下半期に兵役を予定しており、12thミニアルバムの活動には参加していない。また、ジュンは下半期、中国での演技活動などを並行している。

(写真提供=OSEN)SEVENTEEN



ふたりのメンバーの名前が挙がると、ウジも涙を見せた。感極まったウジは「2年連続でSEVENTEENが大賞を受賞し、今年は2つもいただきました。想像するのは自由だと言いますが、想像もできなかった場に立っています。昨日が誕生日でしたが、誕生日プレゼントとしてこのような賞をいただけて本当に嬉しいです」と心境を語った。

「2024 MAMA AWARDS」受賞者リスト

☆ARTIST OF THE YEAR ※大賞

SEVENTEEN

☆SONG OF THE YEAR ※大賞

Aespa『Supernova』

☆ALBUM OF THE YEAR ※大賞

SEVENTEEN 『SEVENTEENTH HEAVEN』

☆ FAN'S CHOICE OF THE YEAR ※大賞

JIMIN(BTS)

☆ BEST MALE GROUP

SEVENTEEN

☆ BEST FEMALE GROUP

aespa

☆ BEST MALE ARTIST

JUNG KOOK(BTS)

☆ BEST FEMALE ARTIST

IU

☆ BEST NEW MALE ARTIST

TWS

☆ BEST NEW FEMALE ARTIST

ILLIT

☆ BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO

JUNG KOOK 『Standing Next to You』

☆ BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE SOLO

JENNIE『You & Me』

☆ BEST DANCE PERFORMANCE MALE GROUP

TWS『plot twist』

☆ BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP

Aespa『Supernova』

☆ BEST VOCAL PERFORMANCE SOLO

BIBI

☆ BEST VOCAL PERFORMANCE GROUP

(G)I-DLE

☆ BEST BAND PERFORMANCE

QWER

☆ BEST RAP & HIP HOP PERFORMANCE

ZICO『SPOT!(Feat. JENNIE)』

☆ BEST COLLABORATION

ZICO『SPOT!(Feat. JENNIE)』

☆ BEST OST

Crush『Love You With All My Heart』

☆ BEST MUSIC VIDEO

aespa『Armageddon』

☆ BEST CHOREOGRAPHY

aespa『Supernova』

☆ MUSIC VISIONARY OF THE YEAR

G-DRAGON

☆ FAVORITE MALE GROUP

TREASURE

☆ FAVORITE GLOBAL PERFORMER MALE GROUP

RIIZE

☆ FAVORITE GLOBAL PERFORMER FEMALE GROUP

IVE

☆ FAVORITE RISING ARTIST

MEOVV

☆ FAVORITE NEW ASIAN ARTIST

ME:I

☆ FAVORITE ASIAN ARTIST

INI

☆ FAVORITE DANCE PERFORMANCE GROUP

BOYNEXTDOOR

☆ FAVORITE GLOBAL TRENDING MUSIC

ピョン・ウソク

☆ WORLDWIDE KCONERS' CHOICE

ZEROBASEONE

☆ GLOBAL SENSATION

ロゼ(BLACKPINK)&ブルーノ・マーズ

☆ Ponta Pass GLOBAL FAVORITE ARTIST

TOMORROW X TOGETHER

☆ OLIVE YOUNG K-BEAUTY STAR IN MUSIC

イ・ヨンジ

☆ CJ GLOBAL PERFORMANCE

IVE

☆ SUPER STAGE

SEVENTEEN

☆ INSPIRING ACHIEVEMENT

J.Y. Park

☆ FANS' CHOICE(MALE)

JIMIN(BTS)、JUNG KOOK(BTS)、NCT DREAM、ZEROBASEONE、TOMORROW X TOGETHER、RM(BTS)、Stray Kids、V(BTS)、SEVENTEEN、ENHYPEN

☆ FANS' CHOICE(FEMALE)

aespa、IVE、(G)I-DLE、BABYMONSTER、IU、JENNIE(BLACKPINK)、イ・ヨンジ、NewJeans、TWICE、UNIS