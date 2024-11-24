広島・新井監督 (C) Kyodo News

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　広島は24日、来季のコーチングスタッフを発表した。

　今季8月までリーグ首位も9月に失速し、最終的にリーグ4位に終わった広島は、一軍の首脳陣は大きな入れ替えはなし。ファームは今季二軍打撃・走塁コーチだった福地寿樹コーチが来季は二軍ヘッド兼打撃・走塁コーチとなる。

　三軍は畝龍実三軍統括コーチ・矯正担当が来季から三軍統括兼大野寮長、三軍野手総合コーチだった迎祐一郎コーチは三軍野手総合コーチ兼アナリストに。今季限りで現役引退した野村祐輔氏が、三軍投手コーチ兼アナリストに就任する。

▼ 一軍

監督　25　新井貴浩

ヘッドコーチ　77　藤井彰人　　　　　　　　　　　　　　　　　　

打撃コーチ　83　朝山東洋

打撃コーチ　89　小窪哲也

外野守備・走塁コーチ　80　赤松真人

内野守備・走塁コーチ　90　三好匠

投手コーチ　86　菊地原毅

投手コーチ　74　永川勝浩

バッテリーコーチ　81　石原慶幸

▼ 二軍

監督　71　高　信二

ヘッド兼打撃・走塁コーチ　85　福地寿樹

打撃コーチ　84　新井良太

外野守備・走塁コーチ　75　廣瀬純

内野守備・走塁コーチ　72　東出輝裕

投手コーチ　87　高橋建

投手コーチ　82　横山竜士

バッテリーコーチ　76　倉義和

▼ 三軍

統括兼大野寮長　78　畝龍実

野手総合コーチ兼アナリスト　91　迎祐一郎

投手コーチ・育成強化担当　73　小林幹英

投手コーチ兼アナリスト　92　野村祐輔