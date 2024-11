2024年も残すところあと少し。そろそろクリスマスや年末のプランをたて始める頃ではないだろうか。ザ・リッツ・カールトン日光では、奥日光の自然豊かな美しい環境の中で思いのままにホリデーシーズンを楽しむ素敵なプランを提供している。まず、クリスマスシーズンには、ミシュラン2つ星とグリーンスターをダブル受賞し、「2024年 Were Smart ベストベジタブルレストラン 日本トップ10アワード」では最高位を受賞、今秋から洋食レストラン「レークハウス」を監修する「villa aida」(所在地:和歌山県岩出市)のオーナーシェフ 小林寛司氏が初めて手掛けるクリスマスディナープランが用意されているのに加え、栃木県産苺をふんだんに使用したシュトーレンも、初めて販売される。

また、ロビーに飾り付けられたクリスマスツリーの点灯式やサンタクロースからプレゼントをもらえるパフォーマンスなども企画されており、お子様連れでも楽しめるようなイベントが盛りだくさんとなっている。さらに年末年始には、大晦日の夜に宿泊されたゲスト限定で1月1日の朝におせち朝食が振る舞われたり、お正月文化を奥日光でも楽しめるよう、中禅寺(立木観音)での除夜の鐘撞きに初詣、湯ノ湖での初日の出参りに加え、栃木県の伝統工芸品である日光彫を体験することができるアクティビティも用意されている。今年一年の締めくくりとして、大切な人と一緒に過ごす少し贅沢なひとときはいかがだろうか。【期間】 2024年12月24日(火)・25日(水)【時間】 17:00~22:00(L.O. 20:30)【料金】 ディナー1名様 38,000円(税金・サービス料込み)【場所】 洋食レストラン「レークハウス」【オンライン予約】https://t.ly/DvsXD【期間】 2024年12月24日(火)・25日(水)【時間】 17:00~ / 19:30~ ※二部入替制【料金】 1名様 38,000円(税金・サービス料込み)【場所】 「日本料理 by ザ・リッツ・カールトン日光」鉄板焼【オンライン予約】https://t.ly/e-AmH【期間】 2024年12月1日(日)~25日(水)【時間】 11:00~20:30【料金】 4,500円(税金込み)【場所】 洋食レストラン「レークハウス」1階【お問合せ】 0288-25-5776(ザ・リッツ・カールトン日光 レストラン予約直通)※100個限定の販売とさせていただきます。※賞味期限はご購入より常温保存で2週間となります。【日時】 2024年11月22日(金) 18:00~19:30頃【場所】 「ザ・ロビーラウンジ」クリスマスツリー前※点灯式のプログラムへの参加は、招待された方々限定のご案内となります。見学は可能です。※ご宿泊者様限定【日時】 2024年12月25日(水)・26(木) 9:00〜11:00【場所】 「ザ・ロビーラウンジ」クリスマスツリー前【料金】 無料※ご宿泊者様限定【日時】 2024年12月25日(水)・26(木) 9:00〜11:00【場所】 「ザ・ロビーラウンジ」クリスマスツリー前【料金】 無料【日程】 2025年1月1日(水・祝)7:00~14:00【料金】 14,000円(税込・サービス料込み)【場所】 日本料理 by ザ・リッツ・カールトン日光【メニュー】 下記お品書き一例(変更になる場合があります)・お雑煮:床井柚子園の柚子 焼餅 栃木県産野菜・祝い前菜 :伊勢海老の栃木県産平飼い卵黄身酢和え 鮑の日光味噌柚子クリーム焼き・祝家喜物:那須 瑞穂農場黒毛和牛のローストビーフ・口取り:宮ほうれん草のお浸し 栃の木まいたけ 唐墨 日光頂鱒と数の子の松前漬け日光水羊羹 栗金団※7:00~12:00はご宿泊のお客様のみへのご提供となります。12:00以降のオンライン予約こちらから承ります。【日程】 2024年12月31日(火)・2025年1月1日(水・祝)【時間】 17:00〜22:00(L.O. 20:30)【料金】 38,000円(税込・サービス料込み)【場所】 日本料理 by ザ・リッツ・カールトン日光【メニュー】 下記お品書き一例(変更になる場合があります)・先付け:栃木県産自然薯 蕪漬け 寒鰤・祝椀:伊勢海老 銀杏餅 日光味噌仕立て(年末)/日光若水仕立て(元旦)・揚物:日光蕎麦祈願(年末) /真鱈雲子 日光汲み上げ湯波(元旦)・酢の物:栃木県産野菜素麺 宮ゆず・強肴:霧降高原牛サーロインステーキ 栃木県産ちぢみ法蓮草【オンライン予約】https://t.ly/6Otow【日時】 2025年1月1日(水・祝) 6:00 出発【料金】 無料【日時】 2025年1月1日(水・祝)10:00【料金】 無料【日時】 2025 年1月1日(水・祝)10:00-11:00 / 11:30-12:3013:30-14:30 / 15:00-16:00【料金】 1 名様 11,000 円