¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢1Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡ÖÇ¯Ëö¥Ó¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤ò³«ºÅ¡¡
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï¡¢11·î25Æü¡Ê·î¡Ë～12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÇ¯Ëö¥Ó¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£1Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤Ç¹ØÆþ¶â³Û¤Î100¡óÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
±þÊçÊýË¡¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¡£À½ÉÊ¹ØÆþ¸å¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
1Åù¡Ê100Ì¾¡Ë¤ËÅöÁª¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Î100¡óÁêÅö¡Ê¾å¸Â10Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£°Ê²¼¡¢2Åù～4Åù¤Þ¤Ç·×2,000Ì¾Ê¬¤ÎÅöÁªÏÈ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾
Ç¯Ëö¥Ó¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ü
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë～12·î31Æü8Æü¡Ë23»þ59Ê¬
¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö
2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬
ÅöÁª·ë²ÌÄÌÃÎ
ÅöÁª¼Ô¤Ë¥áー¥ëÄÌÃÎ¤Þ¤¿¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤ò¤â¤Ã¤ÆÏ¢Íí¡Ê2025Ç¯2·îÃæ½Ü¤´¤í¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢Air BicCameraÁ´Å¹¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à
¢¨¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡¢³ÚÅ·¥Ó¥Ã¥¯¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×½ü¤¯
ÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÅù¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡Ê¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤ÎÈó²ÝÀÇ¾¦ÉÊ¡Ë¡¢½¤ÍýÉÊ¡¢ºî¶È¼ê¿ôÎÁ¡¢ÇÛÁ÷¡¦¹©»öÎÁ¶â¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤Ê¤É
¾ÞÉÊ
1Åù¡Ê100Ì¾¡Ë¡§¹ØÆþ¶â³Û¤Î100¡óÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¾å¸Â10Ëü±ßÁêÅö¡Ë
2Åù¡Ê300Ì¾¡Ë¡§1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È
3Åù¡Ê1,000Ì¾¡Ë¡§2,000¥Ý¥¤¥ó¥È
4Åù¡Ê8,600Ì¾¡Ë¡§500¥Ý¥¤¥ó¥È