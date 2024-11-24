ºä¸ýÀ¬Æó£ö£óÁ°ÅÄÆüÌÀ¡¡¸ÝËìÇË¤ì¡¢º¹¤·»õ¤ÏÈô¤ó¤Ç¤â¡ÈÉÔ²º»î¹ç¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª ¼èºàµ¼Ô¤¬Á´¾Ú¸À
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Ûºä¸ýÀ¬Æó¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÎ©¾ì¾å¡¢¤Þ¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®Åù¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¤Þ¤ÇÁ°ÅÄÁª¼ê¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£ÈÌ¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÁ°ÅÄÁª¼ê¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÂÐ·è¤ò·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÁ°ÅÄÂÐ¥Ö¥í¥Ç¥£Àï¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï»ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤â¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤äÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÉ½ÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊÈ´¿è¡Ë¡×
¡¡º£¤«¤é£³£¸Ç¯Á°¤Î£±£¹£¸£¶Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£¶£±Ç¯¡Ë£±£±·î£±£¹Æü¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¤Î£±ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î·ß²¬¥Á¥«¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ö¥í¥Ç¥£¤¬·ÀÌó¤òÇË´þ¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
àÄ¶½Ãá¥Ö¥ë¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤¬°ìÊýÅª¤Ë·ÀÌóÇË´þ¤òÄÌÃ£¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥í¥Ç¥£¤¬¤Þ¤¿¤ä¤é¤«¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¿·Æü¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁ°²ó¡Ê£¹·î¡ËÍèÆü¤·¤¿¤È¤¡¢ÆóÅÙ¤ÈºòÇ¯¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È´é¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥Ç¥£¤Ï£¸£µÇ¯£±£²·î£±£²Æü¡¢ÀçÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï¡×·è¾¡ÀïÅöÆü¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥¹¥Ì¡¼¥«¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¡£¿·Æü¥×¥í¤òÄÉÊü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬Íâ£¸£¶Ç¯£¸·î¤ËÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤ÆÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¹·î£±£¶Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È£¶£°Ê¬¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¥É¥í¡¼¤Î»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢º£²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×ÁèÃ¥¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ç¤ÏÆÃÊÌ»î¹ç¤È¤·¤ÆàÂçµð¿Íá¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÀï¤Èà¿·³ÊÆ®²¦á¤Î¾Î¹æ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿Á°ÅÄÆüÌÀÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÁ°ÅÄÀï¤Ïà´í¸±¤Ê¥à¡¼¥Éá¤¬Éº¤¦ÂçÃíÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Æü¥×¥í¤Ï£²£°Æü¤Î¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®Âç²ñ¤Ç¥Ö¥í¥Ç¥£¤ÎÍèÆüÃæ»ß¤òÈ¯É½¡£ºä¸ý¤¬À¼ÌÀÊ¸¤ò½Ð¤·¤ÆÁ°ÅÄÀï¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¥¬¥Ã¥¯¥ê¤¤¿¤Í¡£½µ£±Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£±£¶£°Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¹â¤¤¥®¥ã¥é¤òÊ§¤Ã¤¿¾å¤Çà¥´¥ÍÆÀ¤Àá¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£ÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ³°¿Í¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤È¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤ë¡×¤È¥Ö¥í¥Ç¥£¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ£²£±Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢¥í¥¹¤Î·ß²¬¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ö¥í¥Ç¥£¤È¤ÎºÆÅÙ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡Ø¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤ÏÍèÆü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¤Î¿·³ãÂç²ñ¤Î»î¹çÁ°¤ËÃöÌÚ¡¢ºä¸ý¡¢»³ËÜ¾®Å´¡¢Æ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¤é¼óÇ¾¿Ø¤¬¶ÛµÞ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡Ö¤â¤·¥Ö¥í¥Ç¥£¤¬¤³¤Î¾ò·ï¤ò£±¡¢£²ÆüÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌóÇË´þ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¡£ºä¸ý¤Ï¤½¤¦ÃÇ¸À¤·¡¢²þ¤á¤Æ¥Ö¥í¥Ç¥£¤ÎÍèÆüÃæ»ß¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£±£±·î£²£´Æü¡¢»¥ËÚ¤Çºä¸ý¤ÈÁ°ÅÄ¤ÏÆÃÊÌ»î¹ç¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï¡Ö°ìÀ¤°ìÂå¤Î¾¡Éé¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ÅÄ¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¸Ç¤á¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥È¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥ï¥¸Ç¤á¤ÏÎÏ¤ÇÁË»ß¤¹¤ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËµÍ¤á¤ÆÄ¥¤ê¼ê¤ò¸«Éñ¤¦¤ÈÁ°ÅÄ¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥È¡£ºä¸ý¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÊü¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÂç¼ÖÎØ¥¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£ÅÝ¤ì¤¿ºä¸ý¤Ï´éÌÌ¤Ë¶¯Îõ¤Ê½³¤ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤³¤ì¤Çºä¸ý¤Î¸ÝËì¤¬ÇË¤ì¤¿¡£
¡¡¾ì³°¤Ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤·¤¿ºä¸ý¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤·ÁÁê¤ÇÁ°ÅÄ¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¡£ºä¸ý¤¬¥¨¥×¥í¥ó¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÁ°ÅÄ¤Ï¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÏ¢ÂÇ¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡¾ì³°¤«¤é¤¹¤¤ò¸«¤ÆÁ°ÅÄ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ºä¸ý¤Ï¡¢º¸Â¤òÅ´Ãì¤Ë£²ÅÙÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ê¡¢Á°ÅÄ¤ò¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤ÎÂÎÀª¤«¤é¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËµÕ¤µ¤Å¤ê¡£¥¹¥È¥ó¥Ô¥ó¥°¤òÏ¢ÂÇ¤·¡¢´é¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¡£Á°ÅÄ¤Îº¹¤·»õ¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡ºä¸ý¤ÏÀ©»ß¤¹¤ë¼ÆÅÄ¾¡µ×¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¡¢£¹Ê¬£µ£µÉÃ¡¢È¿Â§Éé¤±¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÈ¿Â§¤ÇÆ¨¤²¤ë¤Î¤«¡ª¡×¡£Á°ÅÄ¤¬¶«¤ó¤À¡££±£°¿Í¤Û¤É¤Î¼ã¼ê¤¬Î¾¼Ô¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿¡£¡¡
¡¡»î¹ç¸å¡¢ºä¸ý¤Ï¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤è¡£ºÇ½é¤Ë°ìÈ¯¤¤¤¤¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥«¥Ã¤È¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Á°ÅÄ¤â¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡££²¿Í¤È¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤Ï¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ö¥í¥Ç¥£¤Ê¤ó¤«Íè¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡¼èºà¤·¤¿µÈÉðÊÝÂ§µ¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥É¥ì£Ö£Ó¥Ö¥í¥Ç¥£¤Î¥Æ¥ì¥Û¥ó¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¸¸¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¥¢¥Ã¡¢»î¹ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾®¥Ü¥±¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¡Ê¥Ö¥í¥Ç¥£·ç¾ì¤Î¡ËÉé¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¤è¤¦¤È¹¶¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï£²¿Í¤È¤âËþÂ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤òÂ³¤±¤¿µÈÉðµ¼Ô¤Ï¡¢¡Öºä¸ý£Ö£ÓÁ°ÅÄ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÍâÇ¯¤ÎàÎ¹´ÛÇË²õá¡Ê£¸£·Ç¯£±·î£²£³Æü¡¢·§ËÜ¡¦¿åËó»Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤¬¾ö¤Ë¿²Å¾¤Ó¡¢Á°ÅÄ¤Ë¡Ø¤É¤Ã¤«¤é¤Ç¤â¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¤¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¿¡£¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ªÁ°¤Ë¡©¤È¤¤¤¦¥Û¥ó¥Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹âÅÄ¡Ê¿É§¡á¸å¤Î±äÉ§¡Ë¤é¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤Á°ÅÄ¤Ï¡¢²ù¤·¤Þ¤®¤ì¤Ë½³¤ë¥Õ¥ê¤À¤±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Ç¤â½³¤ë¤Î¤«¤È¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÀ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ç¥Û¥ó¥È¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Ê¤É¤Ã¤«¤é¤Ç¤â½³¤Ã¤Æ¤ß¤¤¡©¡Ë»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ìÉô»Ï½ª¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤½¤ì¤Ï¡Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥í¥ó¥Ù¥í¥ó¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤âÅ¥¿ì¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ù¥í¥Ù¥í¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ë½³¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡£¹âÅÄ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Ô¤Ã¤¿¤éºä¸ý¤µ¤ó¤ËµÕ¤Ë¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÉðÆ£¡Ê·É»Ê¡Ë¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ëºä¸ý¤µ¤ó¤Þ¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡×
¡¡µÈÉðµ¼Ô¤Ï»¥ËÚ¤Î°ìÀï¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦ÈÖ³°Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºä¸ý£Ö£ÓÁ°ÅÄ¤Î°ìÀï¤ÏàÌ²¤ì¤ë¹ÓÏÉá¤ÎÉü³è¤Çàºä¸ýºÇ¶¯Àâá¤âÉâ¾å¡£ºä¸ý¤Î³ô¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¥¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£