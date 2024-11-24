¥í¡¼¥º¤¬àÀ¤³¦¤Î²¦á¤ËÊÂ¤ó¤ÀÆü¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤55¹æ¤Ï¾¾ºäÂçÊå¤«¤é¤Îµ»¤¢¤êÃÆ¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£¸£°¡ÛÊ¿À®£±£³Ç¯¡Ê£²£°£°£±Ç¯¡Ë¤Î¶áÅ´¤Ï£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥í¡¼¥º¤ÎÆ¯¤¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¡££¹·î£µÆü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÀ¾Éð¥É¡¼¥à¡Ë¤Î»þÅÀ¤ÇÁá¤¯¤â£µ£°¹æËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£µ£°ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¾¼ÏÂ£¶£±Ç¯¡Ê£±£¹£¸£µÇ¯¡Ë¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦Íî¹çÇîËþ°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¸Â¤ë¤È¾¼ÏÂ£¶£°¡Ê£¸£´Ç¯¡ËÇ¯¤Îºå¿À¡¦¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹°ÊÍè£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÂçÂæ£µ£°¹æÅþÃ£¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤Ë¾è¤ê£¹·î£¸Æü¤Î¤Î¥À¥¤¥¨¡¼Àï¡ÊÂçºå¥É¡¼¥ó¡Ë¤Ç¤Ï£µ£±¡¢£µ£²¹æ¤ÈÎÌ»º¤·ÌîÂ¼¹îÌé¡¢Íî¹çÇîËþ¤Î»ý¤Ä¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£¹·î£¹Æü¤Î¥À¥¤¥¨¡¼Àï¡ÊÂçºå¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë£µ£³¹æËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£Æ±£±£²Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊÂçºå¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£µ£´¹æ¤ÈÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÎòÂå³°¹ñ¿ÍºÇÂ¿¤Î¥Ð¡¼¥¹¤ËÊÂ¤Ó¡¢Åö»þ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤À¤Ã¤¿²¦Äç¼£¤Î£µ£µËÜÎÝÂÇ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é£¶»î¹ç¤ÏÂÆ§¤ß¤·¤¿¤¬¡¢Æ±£²£´Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÂçºå¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ä¤¤¤Ë²¦¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡£²¡½£´¤ÈÀ¾Éð¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿£µ²óÉ½¤ÎÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢£²£±ºÐ¤Î¾¾ºäÂçÊå¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤äÉâ¤¤¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¸ª¸ý¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥º¤Ï±¦ÍãÊý¸þ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë£µ£µ¹æ¥½¥í¤Ï£Î£Ð£Â¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¡£Åö»þ¤Î¥í¡¼¥º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤ÇËÍ¼«¿È¤ÎµÏ¿¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££²¤Ä¤ÎÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£²£´Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÏÁÔÀä¤ÊËëÀÚ¤ì¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¡¼¥º¤Î£µ£µ¹æ¤â·àÅª¤Ê¤é·ëËö¤â¤½¤ì°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£¶áÅ´¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯£³¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÀ¾Éð¤Ë¤âµÕÅ¾Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤ëÇòÇ®¤·¤¿Âçº®Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÀ¾Éð¤¬£¶¡½£´¤È¥ê¡¼¥É¡££¹²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾¾ºäÂçÊå¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÏÊ¿À®£±£³Ç¯¡Ê£°£±Ç¯¡Ë¤«¤é¶áÅ´¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ËÌÀîÇîÉÒ¤¬Åª»³Å¯Ìé¤ÎÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ºå¿À»þÂå¤ÏÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é³«²Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎËÌÀî¤¬¾¾ºä¤«¤éº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á£±ÅÀº¹¡£ÂÇ½ç¤Ï£±ÈÖ¤ËÌá¤ê¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ÎÂçÂ¼Ä¾Ç·¤ÏÍ·¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¡¦¿å¸ý¤¬»Íµå¤ò¤â¤®¼è¤êÃæ¼´¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¤³¤³¤Ç£µ£µ¹æ¤òÃ£À®¤·¤¿¥í¡¼¥º¤¬ÂÇÀÊ¤Ø¡£µå¾ì¤ÎÌÔµíÅÞ¤Ï£Î£Ð£Â¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó£µ£¶¹æËÜÎÝÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤È¤¤¤¦Ì´¤òÇ¾Î¢¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥í¡¼¥º¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤â»°¿¶¤ÇÆó»à°ìÎÝ¡£¤ä¤äµå¾ìÆâ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï²¼¤¬¤êµ¤Ì£¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯£´ÈÖ¡¦ÃæÂ¼µªÍÎ¤¬Âç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤Æ¥í¡¼¥º¡¢ã¦Éô¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Î¥ê¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Øº£Ç¯¤Ï²¿¤«¤¬°ã¤¦¤Í¤ó¡£º£Ç¯¤Ï²¿¤«¤¬ÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤ë¤«¤é¡Ù¤È¡£Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤â¥Î¥ê¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ëà´ñÀ×á¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£