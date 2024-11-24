¡ÚÆÈ¼«¡Û¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡È¥Ð¡¼¥ë¡É¤ä¡È¥Ï¥·¥´¡É¤È¾×ÆÍ¡Ä¤è¤±¤¤ì¤º¤Ë¿·¼Ö¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼ÇËÂ»¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×¡¡¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»
¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÈÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËÍî²¼Êª¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡È¥Ð¡¼¥ë¡ÉÈôÍè
9Æü¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ò¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢Á°Êý¤Îº¸¼ÖÀþ¤òÁö¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éËÀ¾õ¤Î¤â¤Î¤¬Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡È¥Ð¡¼¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤È¤Ã¤µ¤ËÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¥ß¥é¡¼¤È±¦ÏÓ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥±¥¬¤ÏÂÇËÐ¤ÇºÑ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Åö¤¿¤ë¾ì½ê¤¬°ã¤¨¤ÐÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤Ï¡È¤Ï¤·¤´¡É¤¬Íî²¼
°ìÊý¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤Ï9Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢Íî²¼Êª¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°Å°Ç¤ÎÃæ¡¢ÆÍÁ³¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿Íî²¼Êª¡£¼ÖÀþ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òËä¤á¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏµÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§
¡Ö¥É¥ó¡×¤Ã¤Æ²»¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£µîÇ¯¼ÖÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¿·¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íî²¼Êª¤Ï¡É¤Ï¤·¤´¾õ¤Î¤â¤Î¡É¤À¤Ã¤¿
Çã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿·¼Ö¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÏÇËÂ»¤·¡¢½¤Íý¤ËÌó15Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡§
Èò¤±¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î18ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë