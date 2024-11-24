¡ÖÅð¤á¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÅð¤ó¤À¡× ¥ß¥«¥ó2È¢¤Ê¤ÉÀà¼è 41ºÐ¤Î½÷¤ÈÃæ¹ñÀÒ¤ÎÊì¿ÆÂáÊá »¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊýÌÌ¼ê°ð·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯11·î23Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Î41ºÐ¤Î½÷¤È¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î67ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï23Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÌÀÆüÉ÷¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¡¢¥ß¥«¥óÈ¢2È¢¤È°ûÎÁ¿å1È¢¡¢·×8684±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÎÈÈ¹Ô¤òÌÜ·â¤·¤¿·ÙÈ÷°÷¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬2¿Í¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢41ºÐ¤Î½÷¤Ï¡ÖÅð¤á¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÅð¤ó¤À¡×67ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£