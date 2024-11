米ハズブロの人気フィギュア「G.I.ジョー」を実写映画化したシリーズ第2作『G.I.ジョー バック2リベンジ』(2013)のジョン・M・チュウ監督が、シリーズ復帰の可能性について語った。

監督最新作であるミュージカル映画『ウィキッド ふたりの魔女』の公開を控えたチュウは、米のインタビューにて、将来的に『G.I.ジョー』にカムバックする意向を尋ねられている。すると、「G.I.ジョーですか。今は『ウィキッド』の世界にいますが、G.I.ジョーやスネークアイズの世界、キャラクターたちもみんな大好きです」と回答。なかでも「ヘンリー・ゴールディングが演じたスネーク・アイズがお気に入り」だという。

監督が言及したスネーク・アイズは、2021年公開のシリーズ第3作『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』の主人公。日本を舞台に、謎に包まれた漆黒の忍者ヒーロー“スネークアイズ”のオリジンストーリーを描いた同作では、『クレイジー・リッチ!』(2018)などのヘンリー・ゴールディングが主演を務めた。

『G.I.ジョー』シリーズへの監督復帰について、チュウ監督は「どうでしょうね。どうなるかはわかりません」と笑顔で答え、「今はまだ映画が2本控えていますし、僕のジョーはフィエロだから」とコメントした。フィエロとは『ウィキッド』に登場する、映画ではジョナサン・ベイリーが演じているキャラクター。ひとまず、現在のチュウは『ウィキッド』2部作のことに専念しているようだ。

現時点で『G.I.ジョー』シリーズの新作に位置づけられるのは、2024年4月に発表された『トランスフォーマー』シリーズとのクロスオーバー映画。主演はシリーズのクリス・ヘムズワースが務め、G.I.ジョーの誰かを演じるという。プロデューサーは両シリーズを手がけるロレンツォ・ディ・ボナヴェンチュラと、『トランスフォーマー』シリーズに参加してきたスティーヴン・スピルバーグ&マイケル・ベイが務める。なお、2023年には別の新作映画も企画中とが、こちらの続報はない。

