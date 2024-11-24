Ä«¥É¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê50ºÐÇÐÍ¥¡×¡¢Ê©ÄºÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ï¥±
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ï¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¿ä¤·¤Ç¸«¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÉñÂæ¤¬Ê¡²¬¤Î»åÅç¤«¤é¿À¸ÍÊÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î´é¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¡¢¤½¤Î±éµ»¤¬¤É¤ó¤É¤óË¤«¤Ë¡¢ÈùºÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ÉñÂæ¤¬°Ü¤ë¿À¸ÍÊÔ¤Ç¤âËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¿Ô¤¯¤·¤ÎËÜºî¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡Âç±ã²ñ¤ÇÅ¥¿ì¤¹¤ëÀ»¿Í
¡¡Ê¡²¬¤Î¥®¥ã¥ëÏ¢¹ç¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¡¢Âè4½µÂè20²ó¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦ÊÆÅÄÀ»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ë¥®¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë·ë¤Ï¡¢¤Ò¤ä¤Ò¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡¢·ë¤Î¼Â²È¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÂç±ã²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£Âç¤¤¤Ë°û¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢À»¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬¤¢¤Î¸ÇÍ¤ÎÊ©ÄºÌÌ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤É¤¦¤â¿´²º¤ä¤«¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£
¡¡·ë¤¬¥®¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ»¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÁíÂå¤À¤Ã¤¿·ë¤Î»Ð¡¦ÊÆÅÄÊâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¿´ÇÛ¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤À»¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç±ã²ñ¤ÇÅ¥¿ì¤¹¤ë¡£Êâ¤òÉÔÎÉ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²áµî¤ò·ã¤·¤¯¸å²ù¤·¤ÆÍð¤ì¤ËÍð¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢¡¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊ©ÄºÌÌÇÐÍ¥¤Î¸«¤»¾ì
¡¡¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¡¢À»¿Í¤Ï·ë¤ÎÆ°¸þ¤ò²á¾ê¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£¹â¹»À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½ñÆ»Éô¤È¥®¥ã¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·ë¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤¤È¡¢¤½¤ï¤½¤ï¤½¤ï¤½¤ï¡£Ìç¸Â¤Î19»þ¤ò²á¤®¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè2½µÂè7²ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ´ó±Ø¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤¿À»¿Í¤Ë·ë¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Á¤Î¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤Î¡×¤È´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤ë¡£²á¾ê¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡£À»¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÌÛ¤Ã¤Æ¸«¼é¤í¤¦¤È¤Ï¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¡¡Â³¤¯Âè8²ó¤Ç¡¢·ë¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£µï´Ö¤Î¾²¤ËºÂ¤ê¡¢µßµÞÈ¢¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ»¿Í¤¬¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·ë¤ò¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤ë¡£À»¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊ©ÄºÌÌÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Î¿µ¤Þ¤·¤¤¸«¤»¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¢¡ÉÔÊÑ¤Î´é¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀöÎý
¡¡¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢Âæ»ì¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ö¤À¤Ä¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÉ½¾ð¤Ë¶á¤¤Ê©ÄºÌÌ¤¬¡¢¼Â¤ËÊ£»¨¤ÇË¤«¤Ê´¶¾ð¤ò¤°¤ë¤°¤ë¾ú¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Î´é¤Ã¤Æ¡£
¡¡±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î½é´ü½Ð±éºî¡Ø¤Î¤É¼«Ëý¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¤Ìò¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Ë·¼çÆ¬¤Îº¢¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢ÉÔÊÑ¤Î´é¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀöÎý¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡É½¾ð¤Ð¤«¤ê¤¬±éµ»¤Î²Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´é¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢²èÌÌ¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Î¤³¤Î´é¤òËèÄ«³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢¡·ã»÷¤Ç¥¥ã¥éÎ©¤Á¤¹¤ëÌ¾¾ìÌÌ
¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Âè7½µ¤Ç¡¢·ë¤Ïµ´ÅÜÀî¤Î¥«¥Ã¥Ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¡À¾¤Î¥è¥óÍÍ¤³¤È¡¢Â¾¹»¤Îµå»ù¡¦»Í¥ÄÌÚæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹æÆÌé¤Î¤¿¤á¡¢½ñÆ»¤È¥®¥ã¥ë³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÛÅöºî¤ê¤ËÎå¤à¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ»¿Í¤¬¿´ÇÛ¤·»Ï¤á¤ë¡£ÊÛÅö¤òÅÏ¤¹Áê¼ê¤¬Îø¿Í¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¡¢Æâ¿´¤°¤ë¤°¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè31²ó¡¢À»¿Í¤Ë¤è¤ëÌÌÇò¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âæ½ê¤Ë¤¤¤ë·ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ»¿Í¤Ïµï´Ö¤ÎÀðÉ÷µ¡¤òÇØ¤Ë¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛÅö¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Èà»á¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ»¿Í¤¬¡¢¸ý¤ò¤Ï¤µ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¡¦ÊÆÅÄ°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤Ë¤È¤á¤é¤ì¤ë¡£¤®¤³¤Á¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¸å¤º¤µ¤ë¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤Þ¤¬È´¤±¤¿Ä´»Ò¤ÇÀðÉ÷µ¡¤Ë¿¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤¬Ê¡²¬¤Î»åÅç¤«¤é¿À¸ÍÊÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î´é¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¡¢¤½¤Î±éµ»¤¬¤É¤ó¤É¤óË¤«¤Ë¡¢ÈùºÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ÉñÂæ¤¬°Ü¤ë¿À¸ÍÊÔ¤Ç¤âËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¿Ô¤¯¤·¤ÎËÜºî¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤Î¥®¥ã¥ëÏ¢¹ç¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¡¢Âè4½µÂè20²ó¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î»åÅç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦ÊÆÅÄÀ»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ë¥®¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë·ë¤Ï¡¢¤Ò¤ä¤Ò¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡¢·ë¤Î¼Â²È¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÂç±ã²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£Âç¤¤¤Ë°û¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢À»¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬¤¢¤Î¸ÇÍ¤ÎÊ©ÄºÌÌ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤É¤¦¤â¿´²º¤ä¤«¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£
¡¡·ë¤¬¥®¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ»¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÁíÂå¤À¤Ã¤¿·ë¤Î»Ð¡¦ÊÆÅÄÊâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¿´ÇÛ¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤À»¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç±ã²ñ¤ÇÅ¥¿ì¤¹¤ë¡£Êâ¤òÉÔÎÉ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²áµî¤ò·ã¤·¤¯¸å²ù¤·¤ÆÍð¤ì¤ËÍð¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢¡¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊ©ÄºÌÌÇÐÍ¥¤Î¸«¤»¾ì
¡¡¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¡¢À»¿Í¤Ï·ë¤ÎÆ°¸þ¤ò²á¾ê¤Ë¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£¹â¹»À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½ñÆ»Éô¤È¥®¥ã¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·ë¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤¤È¡¢¤½¤ï¤½¤ï¤½¤ï¤½¤ï¡£Ìç¸Â¤Î19»þ¤ò²á¤®¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè2½µÂè7²ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ´ó±Ø¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤¿À»¿Í¤Ë·ë¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Á¤Î¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤ó¤Î¡×¤È´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤ë¡£²á¾ê¤Ê¿´ÇÛ¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡£À»¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÌÛ¤Ã¤Æ¸«¼é¤í¤¦¤È¤Ï¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¡¡Â³¤¯Âè8²ó¤Ç¡¢·ë¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£µï´Ö¤Î¾²¤ËºÂ¤ê¡¢µßµÞÈ¢¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ»¿Í¤¬¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·ë¤ò¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤ë¡£À»¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊ©ÄºÌÌÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Î¿µ¤Þ¤·¤¤¸«¤»¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¢¡ÉÔÊÑ¤Î´é¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀöÎý
¡¡¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢Âæ»ì¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ö¤À¤Ä¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÉ½¾ð¤Ë¶á¤¤Ê©ÄºÌÌ¤¬¡¢¼Â¤ËÊ£»¨¤ÇË¤«¤Ê´¶¾ð¤ò¤°¤ë¤°¤ë¾ú¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Î´é¤Ã¤Æ¡£
¡¡±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î½é´ü½Ð±éºî¡Ø¤Î¤É¼«Ëý¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¤Ìò¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Ë·¼çÆ¬¤Îº¢¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢ÉÔÊÑ¤Î´é¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀöÎý¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡É½¾ð¤Ð¤«¤ê¤¬±éµ»¤Î²Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´é¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢²èÌÌ¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Î¤³¤Î´é¤òËèÄ«³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢¡·ã»÷¤Ç¥¥ã¥éÎ©¤Á¤¹¤ëÌ¾¾ìÌÌ
¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Âè7½µ¤Ç¡¢·ë¤Ïµ´ÅÜÀî¤Î¥«¥Ã¥Ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¡À¾¤Î¥è¥óÍÍ¤³¤È¡¢Â¾¹»¤Îµå»ù¡¦»Í¥ÄÌÚæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹æÆÌé¤Î¤¿¤á¡¢½ñÆ»¤È¥®¥ã¥ë³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÛÅöºî¤ê¤ËÎå¤à¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ»¿Í¤¬¿´ÇÛ¤·»Ï¤á¤ë¡£ÊÛÅö¤òÅÏ¤¹Áê¼ê¤¬Îø¿Í¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¡¢Æâ¿´¤°¤ë¤°¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè31²ó¡¢À»¿Í¤Ë¤è¤ëÌÌÇò¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âæ½ê¤Ë¤¤¤ë·ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ»¿Í¤Ïµï´Ö¤ÎÀðÉ÷µ¡¤òÇØ¤Ë¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛÅö¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Èà»á¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ»¿Í¤¬¡¢¸ý¤ò¤Ï¤µ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¡¦ÊÆÅÄ°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤Ë¤È¤á¤é¤ì¤ë¡£¤®¤³¤Á¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¸å¤º¤µ¤ë¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤Þ¤¬È´¤±¤¿Ä´»Ò¤ÇÀðÉ÷µ¡¤Ë¿¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£