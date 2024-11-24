¤¤¤Ä¤Ç¤âÇã¤¨¤Æ¡¢¼ïÎà¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ä¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¡×¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁ¡×¤ÎËÜ¼Á¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¡Û
¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¡£¼ïÎà¤âÂ¿¤¯¡¢¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¼¡¢¼ê·Ú¤Ë¹¥¤ß¤ÎÊÛÅö¤¬Çã¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊØÍø¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄÍºê¸øµÁ»á¤¬¡¢¿È¶á¤Ê»öÎã¤«¤é»ñËÜ¼çµÁ¡¦¼Ò²ñ¼çµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿°×¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÊÛÅö¤¬Çã¤¨¤ë¡¢ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤¿É®¼Ô¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤òÇã¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î³¹³Ñ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Å¹Æâ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÛÅö¤¬ÊÂ¤Ó¡¢É®¼Ô¤Ï¹¥¤ß¤ÎÊÛÅö¤òÁª¤ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¼¡¢É®¼Ô¤¬¶õÊ¢¤Î¤È¤¤ËÊÛÅö¤¬´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡É®¼Ô¤¬¡ÖÇã¤¦¤ª¶â¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶á¤¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÛÅö¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢Çã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬É®¼Ô¤Î¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢É®¼Ô¤Î¹¥¤ß¤ÎÊÛÅö¤Îºß¸Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¿Í¤¬¿ÆÀÚ¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤é¤Ï¡¢É®¼Ô¤ËÊÛÅö¤òÇä¤ë¤³¤È¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤¬¡ÖÍßÄ¥¤ê¡×¤Ç¡ÖÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤é¡¢É®¼Ô¤¬ÊÛÅö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÍßÄ¥¤ê¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹Ä¹¤¬ÍßÄ¥¤ê¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤¿ÊÛÅö¤ò»ÅÆþ¤ì¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢É®¼Ô¤Ï¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¦»º¼çµÁ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¡ÖÍßÄ¥¤ë¿´¡×¤òÈÝÄê¤·¤¿¤«¤é
¤«¤Ä¤Æ¡¢¥½Ï¢¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Î¥í¥·¥¢¤È¼þÊÕ½ô¹ñ¤¬¡Ö¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¤·¡¢¶¦»º¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Á´°÷¤ÎµëÎÁ¤¬Æ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¿·õ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â»Å»ö¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸µëÎÁ¤Ê¤é¡¢¥µ¥Ü¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤âµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¹©É×¤Ê¤É¤»¤º¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍßÄ¥¤ë¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼ÒÄ¹¤¬¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹ÊÞ¤ò·úÀß¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Ä¹¤¬ÊÛÅö¤ò»ÅÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÍßÄ¥¤ë¿´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤¬Çã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢¥½Ï¢¤Î·ÐºÑ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤º¡¢¥½Ï¢¤Ï¶¦»º¼çµÁ¤ò¤ä¤á¤ÆÊÆ¹ñÅª¤Ê»ñËÜ¼çµÁ¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉÏÉÙ¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ûç¾®Ê¿»á¤¬ÊÆ¹ñÅª¤Ê·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ÐºÑ¤¬È¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢½¬¶áÊ¿»á¤¬¡Ö¶¦Æ±ÉÙÍµ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÇÊ¿Åù¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¿Í¡¹¤ÎÍßÄ¥¤ë¿´¤ò¼º¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤À¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Å¬ÅÙ¤ÊÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤ÏÉ¬Í×
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·ÐºÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ÊÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ÐË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢³Êº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ç¤¹¡£²È¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Æ¶µ°é¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢µëÎÁ¤ÎÄã¤¤»Å»ö¤Ë¤·¤«½¢¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏµÁÌ³¶µ°é¤¬Ìµ½þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤ì¤ÐË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¶ÐÏ«°ÕÍß¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍµÊ¡¤Ê²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤ÏË¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶ÐÏ«°ÕÍß¤Ï¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É®¼Ô¤¬ÁêÂ³ÀÇÎ¨¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ä»º¤¬¿Í¡¹¤Î¶ÐÏ«°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³§¤¬¹¥¤à¾¦ÉÊ¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ø½áÂô¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ë¥ï¥±
¥½Ï¢¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤ÏµëÎÁ¤Ë³Êº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¤òÂçÎÌ¤Ëºî¤Ã¤¿¿¦¿Í¤Ë¤ÏË«Èþ¤ò½Ð¤¹¡×¤È·è¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂçÎÌ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¤ò100¥¥í¥°¥é¥à°Ê¾åºî¤Ã¤¿¿¦¿Í¤Ë¤ÏË«Èþ¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï½Å¤¯¤Æ¹Å¤¯¤ÆÉÔÌ£¤¤¥Ñ¥ó¤òÂçÎÌ¤Ëºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¬¤»¤¬¤à¤·¤í±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤éË«Èþ¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤òÌò¿Í¤¬»î¿©¤·¤ÆÁª¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢ÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤òºî¤ì¤Ð¡¢¹â¤¯Çä¤ì¤ÆÌÙ¤«¤Ã¤Æ¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë°ì½ê·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î´Ø·¸¤ÇÃÍÃÊ¤¬·è¤Þ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤ì¤¬¤Ê¤Ë¤òºî¤ë¤Î¤«¤òÀ¯ÉÜ¤¬·è¤á¡¢ÃÍÃÊ¤âÀ¯ÉÜ¤¬·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈË«Èþ¤ÎÍ¿¤¨Êý¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ì·ÐºÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤òºî¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤´ÈÓ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®ÇþÇÀ²È¤¬¥³¥á¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¤Û¤·¤¬¤ë¤â¤Î¡Ê¥³¥á¡Ë¤¬½¾Íè¤è¤ê¤âÂ¿¤¯À¸»º¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤¬¸·Ì©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¡¢¹Ö±é¡¢¸¶¹ÆÅù¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÌ³¶É¡×¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖTHE GOLD ONLINE¡×¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÍºê ¸øµÁ
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È