¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÛÆ£ÇÈ¼ëÍý¤¬¼÷»Ê²°¤ËÄï»ÒÆþ¤ê ¡ª¡©Ž¢ËÜÅö¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ºß³Ø¤¹¤ëÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤ÅÔÆâ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¼÷»Ê²°¤Ë¤Æ¡£Âç¾¤«¤éº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Âç¥È¥í¤ò¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°53kgµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë(20)¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸ý¤ÇËËÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÏ¤±¤¿¡ª¤Û¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡£»ä¡¢»°½Å¸©¤Î»ÍÆü»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¤ª¼÷»Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹çÁ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸ºÎÌÃæ¤Ë¤âÀ¸µû¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤À¤«¤é¤Èµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¥·¥ã¥ê¤òÂç¤¤¯°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥·¥ã¥ê¤Ï¾®¤Ö¤ê¤Ê¹¾¸ÍÁ°¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°ì¿ÍÁ°¤òÊ¿¤é¤²¤ë¤È¡¢¡Ö°®¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤¤¤¦Âç¾¤Î¤¹¤¹¤á¤Ë¡¢Æ£ÇÈ¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö°ìÅÙ¡¢°®¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
²°¹æ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Çò°á¤òÃå¤Æ¡¢Âç¾¤Î¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÃæ¥È¥í¤ò°®¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÈÄ¤ËÉÕ¤¤¤¿Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ø¤¤¡¢¤ªÂÔ¤Á¡ª¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°®¤ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ï¥µ¥Ó¤¬Íø¡Ê¤¡Ë¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤´°¦·É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶µ¼¼¤ò¼çºË¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤Î¸µ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢£´ºÐ¤Îº¢¤è¤ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°°ì¶Ú¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¤âÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡í¿¦¶ÈÂÎ¸³¡í¤¬¥Ï¥¿¥Á¤ÎÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç¡¢»É·ãÅª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Ñ¥ê¤Ø¤È½ÐÈ¯¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢Æ£ÇÈ¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë½ÀÆ»½÷»Ò52Ôµé¤Î°¤Éô»í¡Ê¤¦¤¿¡Ë(24)¤¬£²²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¾ö¤ò¹ß¤ê¤ë¤äµã¤¤¸¤ã¤¯¤ë»Ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡£»í¤È¿Æ¤·¤¯¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆ£ÇÈ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤È¤¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½é¤á¤ÆÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉñÂæ¤À¤·¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Î¸·¤·¤µ¤òµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
·èÀï¤ÎÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢½Ð¹ñÁ°¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤ò£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤Ç´Ñ¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»¶Êâ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢Áª¼êÂ¼¤«¤é²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥¹¤«¤é¸«¤¨¤¿³®ÀûÌç¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡Ä¡Ä¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
³Æ³¬µé£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶¥µ»¤Ï¡¢Î¾Æü¤ÎÄ«¤Ë·×ÎÌ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Û¤Üµ¬Äê¤ÎÂÎ½Å¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Æ£ÇÈ¤Î¾ì¹ç¤Ï£²¥õ·îÁ°¤«¤é¸ºÎÌ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆ°¤±¤ë53Ô¤ÎÆùÂÎ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤æ¤¯¡£
¡Ö¸ºÎÌ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Û¤É¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¸ºÎÌÁ°¤ÎºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡Ê¤Ð¤ó¤µ¤ó¡Ë¤Ï¾Æ¤Æù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Î¤âÆ±¤¸Å¹¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ø¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
»î¹çÁ°¤Ë¤Ïµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¤ºÈþÍÆ¼¼¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ê¡¢ÂÎ½Å¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»î¹çÁ°Ìë¤Ë¤ÏÀÖÈÓ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö³¤³°¤Î»î¹ç¤Ë¤â¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤ÎÀÖÈÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹çÅöÆü¤ÎÄ«¤ÏÉ¬¤º¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢·¤²¼¤ä¤É¤ó¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤âÉ¬¤ºº¸Â¤«¤éÍú¡Ê¤Ï¡Ë¤¯¡£¹â¹»£±Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é»î¹ç¤ÎÆü¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¯¥ÞÊÁ¤Î²¼Ãå¤òÃå¤ÆÀï¤¤¡¢°ìÅÙ¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î²¼Ãå¤¬¤À¤¤¤Ö¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òµ¡¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥²¥óÃ´¡Ê¤«¤Ä¡Ë¤®¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Î·è¤á»ö¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤ËÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ê¡¢½¸Ãæ¤òºï¡Ê¤½¡Ë¤¬¤ì¤ë¤È¸ý¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òº£¤µ¤é¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¸ºÎÌÃæ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬µ¤¤¬Ê¶¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×
¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿²¼Ãå¤Ë¤Ï¸åÆüÃÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤äÈÎÇä¸µ¤«¤éÆ±¤¸²¼Ãå¤¬Æ£ÇÈ¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉé¤±¤ëÉÝ¤µ¡×
»î¹ç¤¬ÌÜÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤Î¼ª¤Ï»ê¤Ã¤Æ¡íÉáÄÌ¡í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»î¹ç£²½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ËÆÃÍ¤Î¡¢¥®¥ç¥¦¥¶¤Î¤è¤¦¤Ë¼ð¡Ê¤Ï¡Ë¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¼ª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÍÑ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¤·¤¤µ»¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÂ¤Ë¼ª¤¬¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿ô¤¢¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥Ã¥È¾å¤ÎÆ£ÇÈ¤ËÊ¿ÀÅ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤ò¸ý¤ËÁõÃå¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¹âÂ®¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÁê¼ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£·è¾¡¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Î¥¸¥§¥Ú¥¹¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢10ÂÐ£°¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Âç²ñ¤ÇÆÃÄê¤ÎÁª¼ê¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò´Ó¤±¤Ð¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤À¤±¤É¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¡£Á°²ó¤ÎÂÐÀï¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤òÎý¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦½Ó°ì¤µ¤ó¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¡£´ÑµÒÀÊ¤Ë¤è¤¸¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢Êì¤äÁÄÊì¤È¤âÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÉã¤ò¸ª¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥ê¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¸ÞÎØ£³Ï¢ÇÆ¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤ËÂ³¤¯£²ÂåÌÜ¡íÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»Ò¡í¤Î¾Î¹æ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢Æ£ÇÈ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ï¢¾¡µÏ¿¤ò¡Ö137¡×¤Ë¿¤Ð¤·¡¢É½¾´¼°¤Ç¼ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¥á¥À¥ë¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Âç²ñ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÏ¢¾¡µÏ¿¤Ï¡Øµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï¾ïÆüº¢¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤ëÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ò¸«¤ë¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¿±þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡Ê¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤ë¡Ë»þ¤³¤½¸¬µõ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È£´Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥óÂç²ñ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Æó¿ÍÁ°¤Î¼÷»Ê¤òÊ¿¤é¤²¤¿¤¢¤È¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤¿Ï·É×ÉØ¤ËÆ£ÇÈ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¿¨¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÌ½ÅÚ¤ÎÅÚ»º¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ´î¤ÖÏ·É×ÉØ¤Ë¡¢Æ£ÇÈ¤Ï²¹¤«¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯11·î22¡¦29Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÌøÀîÍªÆó
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Âç¾¾¼÷»Ê