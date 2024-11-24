´äÅÄÃÒµ±¤¬º£µ¨¸ø¼°Àï5ÅÀÌÜ¤â¡Ä¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ËÇÔ¤ì¤Æ3ÀïÌ¤¾¡Íø
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É3Éô¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF´äÅÄÃÒµ±¤¬¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï5¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï23Æü¤ÎEFL¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¥óÂè17Àá¤Ç¥·¥å¥ë¡¼¥º¥Ù¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿44Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿´äÅÄ¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£º£²Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿´äÅÄ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ç4¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï55Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥·¥å¥ë¡¼¥º¥Ù¥ê¡¼¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¡£74Ê¬¤ËPK¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿·â¤ÏµÚ¤Ð¤º¤Ë2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï2ÇÔÌÜ¤Ç3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¡¢3»î¹çÌ¤¾Ã²½¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö30¡×¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àï¤Ï26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè5Àá±ä´üÊ¬¤Ç¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï23Æü¤ÎEFL¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¥óÂè17Àá¤Ç¥·¥å¥ë¡¼¥º¥Ù¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿44Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿´äÅÄ¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£º£²Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿´äÅÄ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ç4¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï2ÇÔÌÜ¤Ç3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¡¢3»î¹çÌ¤¾Ã²½¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö30¡×¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àï¤Ï26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè5Àá±ä´üÊ¬¤Ç¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£