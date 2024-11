マイメロディの50周年をお祝い♡期間限定のカフェが東京･大阪･愛知･宮城に登場♡

エルティーアールでは、サンリオの人気キャラクター・マイメロディの50周年を記念したカフェを、2024年12月12日(木)より東京にて、12月19日(木)より宮城にて、12月20日(金)より愛知にて、2025年1月17日(金)より大阪にて開催いたします。ピンクカラーを基調にした、かわいいスイーツやフードメニュー、オリジナルグッズが登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

あの人気キャラの期間限定カフェが登場

My Melody Cafe ~Heartful Party~

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

2025年に50周年を迎える、サンリオで大人気のキャラクター・マイメロディをお祝いして、限定のカフェが登場します。

ピンクカラーをメインにした、キュートでロマンティックなフードやスイーツメニューが登場。ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

開催地や予約方法などの詳細は、「My Melody Cafe ~Heartful Party~」の公式サイトをご確認ください。

期間限定カフェのメニューの詳細

マイメロディのウェルカムオムライス♡

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,690円(税込)

マリーランドの♡を集めたマイメロディ プレート

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,790円(税込)

マイメロディの♡♡♡グラタン!

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,690円(税込)

がんばったけどこぼれちゃった♡マイメロディ パフェ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,490円(税込)

マイメロディ♡ワッフルボックス

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,490円(税込)

【バースデーメニュー】みんなでお祝い♡デコプレート

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,590円(税込)

提供期間

東京・愛知:1月14日(火)~1月26日(日)

宮城:1月14日(火)~2月2日(日)

大阪:1月17日(金)~2月2日(日)

♡ぴんくそーだ♡

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,090円(税込)

♡ほっとかもみーるてぃ♡

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,090円(税込)

♡ましゅまろほっとみるく♡

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:990円(税込)

SIDE DRINK 価格:各690円(税込)

(ホットコーヒー /ホットティー/アイスコーヒー/アイスティー/オレンジ/ジンジャーエール/コーラ)

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

【マイメロディ】オリジナルグッズもご紹介

アクリルキーホルダー(ランダム6種)

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:770円(税込)

ホログラム缶バッジ(ランダム6種)

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:660円(税込)

ウッドマグネット(ランダム4種)

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:880円(税込)

巾着

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,540円(税込)

ミニタオル

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:1,540円(税込)

マグカップ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:2,200円(税込)

白雲石コースター/缶入りメモ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

左 価格:1,320円(税込)/右 価格:1,650円(税込)

チャーム付きマドラーA/チャーム付きマドラーB

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

価格:各990円(税込)

【マイメロディ】限定の特典も必見

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

・事前予約者限定カフェ利用特典:

事前予約(税込660円/1名)を利用し、メニューを注文すると「スクエアバッジ(全10種)」をランダムで1つプレゼント。

・SNSキャンペーン:

カフェご利用時間内にSNSで「#マイメロディ50周年」、「#マイメロハートでありがとう」をつけて投稿した人に、「スライダーポーチ(全1種)」をプレゼント。

※投稿画面をスタッフにご指示ください(引き渡しはカフェ利用時間内)

※無くなり次第終了

・来場者限定特典:

カフェに来場すると「サンキューカード(全1種)」を1枚プレゼント。

※無くなり次第終了

期間限定のカフェに足を運んでみて

サンリオで人気のキャラクター・マイメロディの50周年をお祝いする、期間限定のカフェをご紹介しました。

「マイメロディがとっておきのスイーツとプレゼントを用意して一生懸命おもてなし♡」をコンセプトにした、かわいくてロマンティックなメニューやグッズが並びます。

限定の特典も登場するので、ぜひこの機会に足を運んでみてください。