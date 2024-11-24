¡ÚÌ¡²è¡ÛÃË¤¬ÉÔÇ¥¤Î¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡©¡¡ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¤ÎÏÃ
»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ×ÉØ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ï½÷À¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡©¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¤ÎÏÃ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©
¢¦ ±ü¤µ¤ó¤Ï¿Ç»¡¤ä¸¡ºº¤ÎÄË¤ß¤Ë¤âÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ð¤«¤êÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é·ù¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå½÷À¡¦ÀÜµÒ¶È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£