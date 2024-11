従業員を怒鳴りつけたり、人を不愉快にさせる態度を取ったりした翌日に、コロッと人が変わったように優しい態度で接する上司に出会ったことがある人は少なくないかもしれません。このように、優しくすることで悪い行いを帳消しにできると考えている上司は、常に悪く振る舞う上司以上に従業員へ与える精神的ダメージが大きいことがわかりました。Jekyll and Hyde leadership: Examining the direct and vicarious experiences of abusive and ethical leadership through a justice variability lens.

スティーブンス工科大学の研究者らは、暴言を吐いたり怒りを発露させたりする行為を「虐待的なリーダーシップ」、良い行いを「倫理的なリーダーシップ」に分類し、これら2つの異なるパターンが従業員へどのように影響を与えるのかを調査しました。先行研究では、虐待的なリーダーシップが従業員の精神に深刻な打撃を与えることがわかっていましたが、虐待的なリーダーシップと倫理的なリーダーシップを行き来する上司がどのような影響を及ぼすのかは明らかになっていませんでした。研究者らがアメリカとヨーロッパを拠点とする650人以上の正社員を対象に調査したところ、上司が虐待的なリーダーシップと倫理的なリーダーシップを行き来した場合、ずっと虐待的なリーダーシップをとる上司以上に、強い悪影響を及ぼすことが判明しました。研究者らによると、性格を交互に変える上司は部下からの信頼を損ない、部下の士気とパフォーマンスを低下させてしまい、たとえ良い行いをしたからといって以前の悪い行動の影響が魔法のように消えるわけではないといいます。研究を主導したハオイン・シュウ氏は「従業員は、良い上司と悪い上司、どちらの上司が現れるかを常に推測してしまうことになるので、精神的に疲弊し、やる気を失い、能力を十分に発揮できなくなります。上司が昨日の態度をわびたとしても、状況によってはかえって事態を悪化させることもあるのです」と述べました。シュウ氏は「ジキルとハイドのようなリーダーシップに対抗するため、会社組織は常に社内の状態に目を配り、懸念を口にする従業員にはよく話を聞き、散発的な悪行をするリーダーについては責任を問うべきです。また、不安定な兆候を示すリーダーにはアンガーマネジメントのコーチングを検討する価値があります。リーダーが自分の怒りをコントロールし、衝動を抑える力を向上させることで、それを抑えたり、なくしたりできる可能性があります」と指摘しています。加えて、既存の研究では「従業員はリーダーの良い行動よりも悪い行動を学びがち」という結果も示されているため、リーダーの悪い行動を早々に是正するのは社内環境を健全に保つためにも重要とのことです。シュウ氏は、「虐待的なリーダーシップは伝染する可能性があり、リーダーの気まぐれさが他の人の気まぐれさを助長するという指摘もあります。今後の研究では、従業員がジキルとハイドのようなリーダーシップにどのように反応し、そこからどのように学んでいくのかといったことや、リーダーが定期的に虐待的な行動をとることが個人やチームの行動にどのような影響を与えるのかを探っていきたいです」と語りました。