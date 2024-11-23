「ヨウヘイ オオノ」が10周年を記念した限定店を渋谷パルコに出店 アーカイヴやドレスラインを販売
大野陽平が手掛ける「ヨウヘイ オオノ（YOHEI OHNO）」が、ブランドの10周年を記念した期間限定店「YOHEI OHNO 10th Anniversary Store」を渋谷パルコに出店する。期間は12月6日から10日まで。
◾️YOHEI OHNO 10th Anniversary Store
限定店では、2024年フォールコレクションに加えてアーカイヴも販売。中古市場に出回る未使用の反物にデザインを加えて新しい衣服として再利用する「3711 Project」や、2019年にスタートしたオケージョンウェアを展開する「ヨウヘイ オオノ ドレスライン（YOHEI OHNO Dress Line）」のほか、一点物やオブジェクト、サンプル品なども用意する。
◾️YOHEI OHNO 10th Anniversary Store
期間：2024年12月6日（金）〜10日（火）
出店場所：渋⾕PARCO 3F POP UP SPACE
所在地：東京都渋⾕区宇⽥川町15-1
営業時間：11:00〜21:00
公式サイト