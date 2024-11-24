µÒ¤ò¾è¤»Áö¹ÔÃæ¡Ä»Ô¥Ð¥¹¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤ÆÁö¤êµî¤êÀÄÀÚÉä ÌÜ·â¼Ô¤¬ÄÌÊó ±¿Å¾¼ê¡Ö¿®¹æ¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ì¾¸Å²°±ØÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç2024Ç¯10·î¡¢»Ô¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÀÄÀÚÉä¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È10·î·î8Æü¸á¸å2»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÃæÂ¼¶è¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¸òº¹ÅÀ¤Ç»Ô¥Ð¥¹°ðÀ¾±Ä¶È½ê¤Î49ºÐ¤Î±¿Å¾¼ê¤¬µÒ¤ò¾è¤»¤ÆÁö¹ÔÃæ¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ç¿ÊÆþ¤·¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾¼ê¤Ï¿®¹æÌµ»ë¤Ëµ¤¤Å¤«¤º½ªÅÀ¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡Ö»Ô¥Ð¥¹¤¬¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸òÄÌ¶É¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤ÎÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¡¢¿®¹æ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿Å¾¼ê¤Ï23Æü¡¢·Ù»¡¤«¤éÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤È¤·¤ÆÀÄÀÚÉä¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸òÄÌ¶É¤Ï¡ÖÁ´±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢²þ¤á¤Æ»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
¥Û¥Æ¥ë,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ÖÎîº×,
²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²£ÉÍ,
Ê©ÃÅ