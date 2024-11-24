ÂçÃ«¡õÍ³¿¤Î»Ñ¤Ë³Ø¤Ó¡¢Ë¬¤ì¤¿¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡×¡¡À¤³¦°ì·³ÃÄ¤Ç¶¦Æ®¤Ø¡¢¥×¥ì¥ß¥¢12ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï¥É·³ÍË¾³ô
¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12
¡¡Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ï23Æü¡¢4¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë6-5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë·è¾¡¤ÎÂç²ñ5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿4ÈÖ¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥É³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼3A½êÂ°¤ÎÍË¾³ô¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤é¤â³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦26ºÐ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¹ñ¤Î¸Ø¤ê¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤¿°ìÈ¯¤Ë´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶»¤Î¡ÖUSA¡×¤òÎ¾¼ê¤Ç¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¼¨¤·¤¿¡£8²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢5-5¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¡£·ù¤Ê¶õµ¤¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£9²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£¹äÏÓ¥Õ¥é¥ó¥³¤¬Åê¤¸¤¿³°³ÑÄã¤á¤Î152¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÃÆ¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤ÎÂçË¤¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.292¡¢7ÂÇÅÀ¡¢OPS1.250¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5ËÜÎÝÂÇ¤ÏÂç²ñ¤ÎHR¥¥ó¥°¤À¡£2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É½é¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ìÈ¯¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡£Âç»ö¤Ê»î¹ç¤ÎÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÌîµåÂç¹ñ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿°ì¿¶¤ê¤ò¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È8½äÌÜ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2023Ç¯¤Ë3A¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç30ËÜÎÝÂÇ100ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï»³ËÜÍ³¿¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼Î¾Åê¼ê¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì»þ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á¤Ë3A¤ÇÅÐÈÄ¡£¡Ö¥ä¥Þ¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ä»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤ï¤º¤«2»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤ÎÌîµå¤Ø¤Î»ÑÀª¤òÌÜ¤Ë¹ï¤ßÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤ÎÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ËèÆü¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¡¢¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤¹¤Ù¤¡¢ºÇ¹â¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£¤¿¤À´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¡×¡£ÂÇ·âÎý½¬¤ÎºÝ¤Ë¡Öº£¤Ï²¿¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌÜ¤Ç¸«¤Æ³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ã»¤¤´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢À®Ä¹¤ÎÎÈ¤È¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¡£Èó¸½¼ÂÅª¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡£2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼êÁØ¤Ï¸ü¤¤¤¬¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÍèµ¨¤ÏÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë