¡ÖFRB¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖFRB¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖFRB¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¤³¤È¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖFederal Reserve Board¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
FRB¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºöºöÄê¤Ë¤¢¤¿¤ëÍý»ö²ñ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎºöÄê¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î´ÆÆÄµ¡Ç½¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡ÈFederal¡É¤ÏÏ¢Ë®¤Î¡¢ÊÆ¹ñ²È¤Î¡¢¡ÈReserve¡É¤Ë¤ÏÎ±ÊÝ¤ä¸«¤¢¤ï¤»¤ë¡¢¡ÈBoard¡É¤Ë¤ÏÍý»ö²ñ¡¢¼èÄùÌò²ñ¡¢°Ñ°÷²ñ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÌîÂ¼ëú·ô¡Ù
¡¦¡Ø£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¡Ù
Ê¸¡¿Ray WEBÊÔ½¸Éô